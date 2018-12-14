安老院冲涼無遮掩 社署早知僅警告 申訴署批執管鬆法例過時 侵私隱用錯藥無法檢控

社署：已增資源 設牌照科加強監管

社署回覆表示，報告所指的4宗個案約3年前發生，社署已獲增撥資源及增加人手，去年5月成立牌照及規管科，已推行加強院舍監管及提升服務質素的措施。社署稱政府期望通過各方代表參與，制定不同範疇改善措施及法例修訂建議，並呼籲同工不論面對多大壓力，需時刻以專業態度給長者最佳照顧。

指院舍有恃無恐 申訴署促檢討法例

《安老院條例》及《安老院規定》1996年起實施，調查報告指逾22年來無修訂人手編制及其他營運要求的重要規定，法例亦過時及不夠全面（見圖），社署未能根據條例檢控部分嚴重違規行為。申訴專員劉燕卿指出，侵犯院友私隱、錯誤用藥或不當使用約束物等是「令院友身心受損的劣行」，卻「竟非社署可直接檢控」。公署稱條例限制社署的執管權責，對長者不公，「也令部分安老院有恃無恐地違規」，促當局檢討法例。

報告提及2015年5月有傳媒報道一間私營安老院涉嚴重侵犯院友私隱，安排院友在無遮蔽露天平台全裸或半裸等洗澡，社署拒絕該院續牌，描述與大埔劍橋護老院事件脗合。本報於2015年5月揭發大埔劍橋護老院讓長者露天脫光衣服等候洗澡，並於同月不獲續牌。

「脫光」院舍早接11警告 「早應思撤牌」

調查報告披露，社署2012年7月至2015年3月多次發現該院違規，發11次警告或糾正指示，包括員工在無提供適當遮掩下為院友洗澡，回程無為院友蓋好下身；不當使用約束物；由不合資格員工注射藥物。公署批評社署對屢嚴重違規者執管寬鬆，「早應考慮撤銷其牌照」，惟直至侵犯院友私隱一事廣泛報道，該院才不獲續牌，反映社署重複警告及要求提交改善計劃，毫無阻嚇。

批跟進虐老不積極 倡定期聯絡警

另外，報告提到前年1月31日有私營安老院院友因低血壓及排黑色糞便，送院後被揭肛門有布塊及尿片膠紙，疑涉虐老，該院友兩日後離世。此與牛頭角劍橋護老院發生事件脗合。公署批評社署跟進疑虐老個案不夠積極，包括應定期向警務處了解情况。

劉燕卿表示，安老服務需求日增，社署有責任為長者「把好關」。她稱執管嚴格才具阻嚇，令院舍注意質素。公署建議社署檢討及修例，如將侵犯私隱、錯誤用藥等納入法例，亦應加強執管和巡查。

安老事務委員會主席林正財表示，基本同意報告，認為條例滯後及監管較寬鬆，盼隨着修例、資歷監管等，陸續將院舍提升到最少甲一級水平。

張超雄：將向檢視小組提漏洞

社署去年6月成立檢視院舍實務守則及法例工作小組，冀兩年內提建議。對於報告發現不當使用約束物等非社署可據法例檢控罪行，小組成員張超雄表示，小組無探討此問題，將提出討論相關漏洞，並指上述屬院舍常見問題，應納入社署檢控範圍。他批評社署長期「隻眼開隻眼閉」，要求加強監管。

（申訴報告）