佔中案辯方結案：學生領袖籲留守 至釋放被捕學生

代表張秀賢的資深大律師潘熙表示，2014年9月26日學生代表因闖入公民廣場被捕後，張呼籲示威者留守，直至警方釋放被捕學生及重奪公民廣場，並非如控方指意圖延長和無限期示威。

有關控方指張秀賢煽惑他人造成公眾妨擾，潘熙稱26日至27日集會獲警方發不反對通知書，警方當時已封鎖添美道馬路，故張秀賢呼籲更多人到此聚集，不會造成妨擾；而張呼籲重奪公民廣場，公民廣場屬私人地方，亦不會妨擾公眾。

稱催淚彈後 鍾耀華籲撤離

代表鍾耀華的資深大律師戴啟思同樣稱，鍾多次呼籲大家聲援被捕學生，曾說「不釋放學生，不會離開」，其目的顯然易見；而片段顯示他在警方施放催淚彈後，要求示威者撤離，沒叫別人抵抗或逗留。戴啟思陳辭末段稱，不能排除警方施放催淚彈，間接導致群眾佔領金鐘，並解釋指放催淚彈後，示威情况混亂，未能驅散示威者，反而令人數增加，導致金鐘出現長達兩個半月的佔領，並質疑警方施放催淚彈是否合乎規定。

黃浩銘律師：小型堵路爭憲法權利 是否不能容

代表黃浩銘的資深大律師駱應淦表示，黃呼籲示威者在分域碼頭街聚集，強調必須讓路予救護車，除警車外，無禁止其他車輛進出，顯然不是完全阻塞交通；並引述證供指救護車僅因此延遲數分鐘到達目的地，故阻塞不嚴重。駱強調，集會目的是爭取真普選，此事關乎港人最基本的憲法權利，控方應證明在如此特別的政治環境，港人是否不能容忍黃所造成的阻塞。

代表李永達的資深大律師蔡維邦表示，李和其他示威者當日只想前往添美道聲援，他們有權利參與集會，惟警方封鎖道路，示威人數眾多只能停留在夏愨道，並非故意阻塞道路，故阻礙夏愨道並非由他人煽動。

【案件編號：DCCC 480/17】