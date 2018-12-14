律政不控梁未尋獨立意見 前刑檢專員：非常驚訝

傳媒包圍追問 梁沒回應

現為全國政協副主席的梁振英昨出席活動後被大批記者追問事件，但未作回應。民主黨立法會議員林卓廷昨表示，律政司不檢控的解釋未能釋除公眾疑慮，要求鄭若驊到立法會交代，並解釋為何不尋求獨立法律意見，否則民主黨中委梁翊婷將申請法援，就律政司決定提出司法覆核。

律政：外判因避偏袒觀感利益衝突 梁案不適用

本報昨向律政司查詢，截稿前未獲回覆。律政司回覆「眾新聞」和有線新聞時表示，是否外判案件主要取決於運作上的需要，一般而言律政司若將案件外判，理由是需要專家協助，而律政司內未有所需人才，或律政司為求審慎起見，認為適宜尋求獨立法律意見，「以免可能予人有偏袒的觀感或出現利益衝突的問題」，惟以上兩項理由不適用於現時個案，故律政司未有就個案外判尋求法律意見。

江樂士促鄭若驊解釋

律政司過去在多宗涉及公眾人物的案件，均曾尋求獨立法律意見（見表），例如在2003年決定不就前財政司長梁錦松涉嫌偷步買車提出檢控，當時律政司作決定前，尋求了本地資深大律師和英國御用大律師意見。時任律政司長梁愛詩和時任刑事檢控專員江樂士，在公布不檢控梁錦松當日分別發表聲明，詳細解釋事件原由和不作檢控的原因，兩份聲明共逾1萬字；今次律政司就不檢控梁振英所發的聲明，只有約1000字。

江樂士昨回覆本報查詢強調，律政司多年來的慣常做法，是在高級政府官員被懷疑涉及刑事罪行時，律政司會尋求獨立法律意見，外來法律意見除了能幫助律政司長以獨立角度檢視個案，更能讓公眾放心（provides important reassurance to the general public），使他們相信案件是獲恰當處理，而涉事人物沒有因為其地位而得到任何優待。

江樂士以2003年梁錦松案為例表示，律政司當時尋求獨立法律意見，雖然最終不是所有人都認同不檢控的意見，但起碼他們相信有關決定是公平真誠地作出（in good faith）。UGL案備受國際和香港關注，他本預期律政司長會堅持尋求獨立法律意見，因案件涉及不同法律議題，尋求意見也能讓公眾放心。

港大法律學院首席講師張達明強調，梁振英作為前特首，現時亦是擁有權力的國家級人物，律政司須令公眾相信其最後決定是經過恰當程序。律政司不尋求獨立法律意見，是否擔心相關意見會認為應該檢控梁振英。他稱，從律政司以往處理梁錦松案件，到現時對梁振英的處理手法，「可以看得出今天的律政司怎樣偏離既定程序及原則」。

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