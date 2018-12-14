港聞

港聞一

下一篇

律政不控梁未尋獨立意見 前刑檢專員：非常驚訝

【明報專訊】律政司周三（12日）以證據不足為由，不就前特首梁振英收取澳洲公司UGL 5000萬元案件提出檢控。律政司過去處理最少3宗涉及公眾人物案件時，在決定是否檢控前曾向外尋求獨立法律意見，惟律政司昨日承認，今次在UGL案未有「外判尋求法律意見」。前刑事檢控專員江樂士表示，對律政司此舉感到非常驚訝（very surprised），認為不符一貫做法，促請律政司長鄭若驊向公眾解釋。

傳媒包圍追問 梁沒回應

現為全國政協副主席的梁振英昨出席活動後被大批記者追問事件，但未作回應。民主黨立法會議員林卓廷昨表示，律政司不檢控的解釋未能釋除公眾疑慮，要求鄭若驊到立法會交代，並解釋為何不尋求獨立法律意見，否則民主黨中委梁翊婷將申請法援，就律政司決定提出司法覆核。

律政：外判因避偏袒觀感利益衝突 梁案不適用

本報昨向律政司查詢，截稿前未獲回覆。律政司回覆「眾新聞」和有線新聞時表示，是否外判案件主要取決於運作上的需要，一般而言律政司若將案件外判，理由是需要專家協助，而律政司內未有所需人才，或律政司為求審慎起見，認為適宜尋求獨立法律意見，「以免可能予人有偏袒的觀感或出現利益衝突的問題」，惟以上兩項理由不適用於現時個案，故律政司未有就個案外判尋求法律意見。

江樂士促鄭若驊解釋

律政司過去在多宗涉及公眾人物的案件，均曾尋求獨立法律意見（見表），例如在2003年決定不就前財政司長梁錦松涉嫌偷步買車提出檢控，當時律政司作決定前，尋求了本地資深大律師和英國御用大律師意見。時任律政司長梁愛詩和時任刑事檢控專員江樂士，在公布不檢控梁錦松當日分別發表聲明，詳細解釋事件原由和不作檢控的原因，兩份聲明共逾1萬字；今次律政司就不檢控梁振英所發的聲明，只有約1000字。

江樂士昨回覆本報查詢強調，律政司多年來的慣常做法，是在高級政府官員被懷疑涉及刑事罪行時，律政司會尋求獨立法律意見，外來法律意見除了能幫助律政司長以獨立角度檢視個案，更能讓公眾放心（provides important reassurance to the general public），使他們相信案件是獲恰當處理，而涉事人物沒有因為其地位而得到任何優待。

江樂士以2003年梁錦松案為例表示，律政司當時尋求獨立法律意見，雖然最終不是所有人都認同不檢控的意見，但起碼他們相信有關決定是公平真誠地作出（in good faith）。UGL案備受國際和香港關注，他本預期律政司長會堅持尋求獨立法律意見，因案件涉及不同法律議題，尋求意見也能讓公眾放心。

港大法律學院首席講師張達明強調，梁振英作為前特首，現時亦是擁有權力的國家級人物，律政司須令公眾相信其最後決定是經過恰當程序。律政司不尋求獨立法律意見，是否擔心相關意見會認為應該檢控梁振英。他稱，從律政司以往處理梁錦松案件，到現時對梁振英的處理手法，「可以看得出今天的律政司怎樣偏離既定程序及原則」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕鄭若驊 律政司 張達明 梁振英 江樂士

上 / 下一篇新聞

梁美芬：邀鄭若驊立會交代機會不高
梁美芬：邀鄭若驊立會交代機會不高
佔中案辯方結案：學生領袖籲留守 至釋放被捕學生
佔中案辯方結案：學生領袖籲留守 至釋放被捕學生
限時用公民廣場違憲 行政署將上訴
限時用公民廣場違憲 行政署將上訴
安老院冲涼無遮掩 社署早知僅警告 申訴署批執管鬆法例過時 侵私隱用錯藥無法檢控
安老院冲涼無遮掩 社署早知僅警告 申訴署批執管鬆法例過時 侵私隱用錯藥無法檢控
劍橋易手後創辦人續任董事 倡社署考慮公開東主往績
劍橋易手後創辦人續任董事 倡社署考慮公開東主往績
中成藥註冊行8載 近四成申請屬「過渡」
中成藥註冊行8載 近四成申請屬「過渡」
含強毒藥材「心丹」 加非中藥成分即避監管
含強毒藥材「心丹」 加非中藥成分即避監管
稱監察沙中線偏離圖則否 靠港鐵文件 路署監核顧問：巡查路線港鐵建議
稱監察沙中線偏離圖則否 靠港鐵文件 路署監核顧問：巡查路線港鐵建議
日本被拘保釣成員 中國領事探視
日本被拘保釣成員 中國領事探視
率團晤張曉明 唐英年：有談港獨無提23條
率團晤張曉明 唐英年：有談港獨無提23條
見習工程師終點前病發亡 渣馬無選手健康問卷 官：為何要商19年
見習工程師終點前病發亡 渣馬無選手健康問卷 官：為何要商19年
非禮案「道士」：「二千年女妖」附事主
非禮案「道士」：「二千年女妖」附事主
藥行控3前員工擅製海狗丸
藥行控3前員工擅製海狗丸
酒精測試超標兩倍 駕保時捷撞咖啡店 青年涉酒駕被捕
酒精測試超標兩倍 駕保時捷撞咖啡店 青年涉酒駕被捕
未見繫安全帶 工人拆棚失足墮斃
未見繫安全帶 工人拆棚失足墮斃
智庫研究：大灣區高等教育人口比例低
智庫研究：大灣區高等教育人口比例低
關注性侵 葛珮帆陳志全自揭曾被非禮
關注性侵 葛珮帆陳志全自揭曾被非禮
男子追巴士拍碎車門
男子追巴士拍碎車門
改革開放40年系列：西北首個外商 織廠運作受制哈密瓜 最憂航空安全 唐英年：赴疆與父分機坐
改革開放40年系列：西北首個外商 織廠運作受制哈密瓜 最憂航空安全 唐英年：赴疆與父分機坐
遵父命棄學從商從政 「沒法遺憾了」
遵父命棄學從商從政 「沒法遺憾了」
展望．貿易戰：指港處夾縫百年 最叻走位化危為機
展望．貿易戰：指港處夾縫百年 最叻走位化危為機
中大生創30分鐘廉價驗流感 在家採樣照燈 拍照上傳AI分析
中大生創30分鐘廉價驗流感 在家採樣照燈 拍照上傳AI分析
血清三型球菌病發升 大部分港產變種引起
血清三型球菌病發升 大部分港產變種引起
美官見周浩鼎：關注港人權
美官見周浩鼎：關注港人權
尊子漫畫
尊子漫畫
2.6萬人問卷 八成支持 譚文豪拋民調倡設動物車廂
2.6萬人問卷 八成支持 譚文豪拋民調倡設動物車廂
醫委會選出3病人代表
醫委會選出3病人代表
叫博士生做研究要寫低 梁振英未忘泛民「拉死創科局」
叫博士生做研究要寫低 梁振英未忘泛民「拉死創科局」
慶175周年 警隊騷裝備 無水炮車
慶175周年 警隊騷裝備 無水炮車
澳駐港領館聖誕卡 小六生手筆
澳駐港領館聖誕卡 小六生手筆
審計批收視低 港台節目欣賞指數最高
審計批收視低 港台節目欣賞指數最高