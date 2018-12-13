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《延禧攻略》Google年度熱爆搜尋 本地頭條「山竹」無敵手

【明報專訊】2018年就快過，呢一年港人關心啲乜嘢？Google 2018年度搜尋榜就顯示，內地宮廷劇《延禧攻略》登上今年度熱爆搜尋關鍵字第1位，可見港人幾鍾意煲劇，以前就煲港劇、美劇，之後韓劇，家陣撈埋內地劇。本地頭條方面，今年超強颱風「山竹」襲港搞到全城滿目瘡痍，亦揭示香港人原來咁「緊張」返工，就算迫爆港鐵站都唔敢請假，「山竹」喺呢項登上第1名。

金庸任何仁上榜

陳浩天陳凱欣尾班車

今年開通嘅兩大基建「港珠澳大橋」同「高鐵」香港段分別排第2同第4名，𠵱家聆訊中嘅「沙中線」同「紅磡站」就十大不入。值得一提嘅係，年底先現身嘅消防處宣傳人物「任何仁」後發先至，榮登本地頭條第5名，人氣爆燈，似乎仲有後勁。

明報創辦人、武俠小說泰斗「金庸」10月底過身，唔少讀者同港人哀悼及回顧佢嘅作品，令佢成為今年熱爆本地話題人物第1名。而涉嫌搶人手機嘅民主黨立法會議員許智峯，以及一上任就被揭發大宅僭建嘅律政司長鄭若驊就喺第2同第3位。十大中尾二兩位好有淵源：出身新聞界轉戰立法會補選、話唔會專訪陳浩天以免宣揚「港獨」嘅陳凱欣排第10位，陳浩天就排第9。

今年盛事仲有四年一度嘅世界盃，成為Google香港熱爆關鍵字、國際頭條及體育話題。

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