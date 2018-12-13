《延禧攻略》Google年度熱爆搜尋 本地頭條「山竹」無敵手

金庸任何仁上榜

陳浩天陳凱欣尾班車

今年開通嘅兩大基建「港珠澳大橋」同「高鐵」香港段分別排第2同第4名，𠵱家聆訊中嘅「沙中線」同「紅磡站」就十大不入。值得一提嘅係，年底先現身嘅消防處宣傳人物「任何仁」後發先至，榮登本地頭條第5名，人氣爆燈，似乎仲有後勁。

明報創辦人、武俠小說泰斗「金庸」10月底過身，唔少讀者同港人哀悼及回顧佢嘅作品，令佢成為今年熱爆本地話題人物第1名。而涉嫌搶人手機嘅民主黨立法會議員許智峯，以及一上任就被揭發大宅僭建嘅律政司長鄭若驊就喺第2同第3位。十大中尾二兩位好有淵源：出身新聞界轉戰立法會補選、話唔會專訪陳浩天以免宣揚「港獨」嘅陳凱欣排第10位，陳浩天就排第9。

今年盛事仲有四年一度嘅世界盃，成為Google香港熱爆關鍵字、國際頭條及體育話題。