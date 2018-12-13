工程結構承載力 翻譯員話唔識譯 沙中線證人講術語 大狀都搲頭

話說庭上都出現過好多行內術語，例如講到鋼筋接駁嘅修補方法、錨力（anchorage）等名詞，通常解釋多幾次大家都會明，但沙中線工程設計顧問公司阿特金斯（Atkins）亞太區結構部主管宋治民作供時，提到月台層板承載力有唔同model（模型）、測試方法，同電腦軟件，其中一款叫SAP2000，就聽到現場唔少人「一嚿雲」。

Emily一邊聽住現場廣東話翻譯，聽到翻譯員細細聲講咗句「點算呀，我唔識譯」，但好快就好專業咁繼續譯落去。當證人講完簡報第一頁，石永泰大狀已經忍唔住開腔，話自己雖然有讀物理，但掌握都有難度，仲話有提醒禮頓證人，作供時要確保連5歲細路哥都明白。

證人之後再由頭解釋一次，委員會主席夏正民都忍唔住問委員會大狀，係咪預聽呢個證人供辭嘅聽眾都有工程背景？卓元暢之後語帶無奈咁話係，話因為係想幫助委員、倫敦大學學院建築和基礎建設政策教授Peter George Hansford撰寫報告，所以傳召呢個證人講解工程問題。