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港聞
2018年12月13日星期四
港聞二
戴：赴示威區受阻 群眾佔路警之責 親自結案陳辭 稱催淚彈後三子不再掌控示威
「我們的罪名是艱難時刻散播希望」
區會27劃界建議修訂 敲定改劃123區
馬時亨斥禮頓噤聲不負責任 林鄭點名炒4人 因「不能容忍報告有誤」
設計顧問：按完工照片製竣工圖不正常
聆訊揭港鐵監督四大問題
華懋資產淨值1370億元 6年升六成
合理相信環聯違例 私隱署行動升級 展「循規調查」 可入屋視察會見證人
換鈔者讚新鈔「很靚」 盼細面額盡快推
大橋離境層下季或設大零售舖
新規劃巴士總站 廁所休息室列基本設施
筆架山豪宅遭爆竊 失14萬財物
UGL案不控梁振英 律政司：證據不足
「浩鼎門」亦不告 泛民擬私人檢控
大陸首肯 台法務部調查局派員駐港
焚東條英機道具神主牌 保釣成員靖國神社被捕
南京屠殺81年 海防博物館今公祭
港台禁直播陳浩天演講 邱騰華：廣播處長做最終決定
行會設委員會處理民族黨上訴
海洋公園連蝕3年 夜間特效匯演吸客 建STEAM教育中心 辦生物主題遊學團
旅遊業倡大灣區品牌 一團遊多地
美食車吸金3600萬 迪士尼場地佔半
楊偉雄：服務業主導 港自動化潛力低
改革開放40年系列：早年投資深圳「好到如印鈔」 白車接送軍車助走私 減「孝敬」遭藉故封廠 港商踏上16年維權路
助國企重生遭毁約踢走 告贏不獲賠
指當年官員辦公室設大牀 「男人來給錢 女人來脫衣」
內地律師：初年政策代法例 致多糾紛
民主黨59人退黨 矛頭直指林卓廷人格 欲另立組織劍指2020立選
議員倡設一站式中心 支援被性侵者虐兒
墮繳稅領獎騙局 受害人入稟追百萬
回家午膳被撞 父稱眼窩「腫如曹星如」 22歲車禍傷者 家長讚好Miss
恐嚇兼狎4童 童軍領袖判入教導所
憂大麻禍港 保安局偕網紅拍片禁毒
警掃黃兩人爬窗 男逃去女受傷
尊子漫畫
工程結構承載力 翻譯員話唔識譯 沙中線證人講術語 大狀都搲頭
九旬義工親手做 柯仔請食潮州粿
記者查羅興亞人危機被囚 支持者聲援
大學校長會撐產假加碼至14周
《延禧攻略》Google年度熱爆搜尋 本地頭條「山竹」無敵手
控制繁殖 漁護署幫野豬打避孕疫苗
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【明報專訊】（請看附圖）
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戴：赴示威區受阻 群眾佔路警之責 親自結案陳辭 稱催淚彈後三子不再掌控示威
「我們的罪名是艱難時刻散播希望」
區會27劃界建議修訂 敲定改劃123區
馬時亨斥禮頓噤聲不負責任 林鄭點名炒4人 因「不能容忍報告有誤」
設計顧問：按完工照片製竣工圖不正常
聆訊揭港鐵監督四大問題
華懋資產淨值1370億元 6年升六成
合理相信環聯違例 私隱署行動升級 展「循規調查」 可入屋視察會見證人
換鈔者讚新鈔「很靚」 盼細面額盡快推
大橋離境層下季或設大零售舖
新規劃巴士總站 廁所休息室列基本設施
筆架山豪宅遭爆竊 失14萬財物
UGL案不控梁振英 律政司：證據不足
「浩鼎門」亦不告 泛民擬私人檢控
大陸首肯 台法務部調查局派員駐港
焚東條英機道具神主牌 保釣成員靖國神社被捕
南京屠殺81年 海防博物館今公祭
港台禁直播陳浩天演講 邱騰華：廣播處長做最終決定
行會設委員會處理民族黨上訴
海洋公園連蝕3年 夜間特效匯演吸客 建STEAM教育中心 辦生物主題遊學團
旅遊業倡大灣區品牌 一團遊多地
美食車吸金3600萬 迪士尼場地佔半
楊偉雄：服務業主導 港自動化潛力低
改革開放40年系列：早年投資深圳「好到如印鈔」 白車接送軍車助走私 減「孝敬」遭藉故封廠 港商踏上16年維權路
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內地律師：初年政策代法例 致多糾紛
民主黨59人退黨 矛頭直指林卓廷人格 欲另立組織劍指2020立選
議員倡設一站式中心 支援被性侵者虐兒
墮繳稅領獎騙局 受害人入稟追百萬
回家午膳被撞 父稱眼窩「腫如曹星如」 22歲車禍傷者 家長讚好Miss
恐嚇兼狎4童 童軍領袖判入教導所
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警掃黃兩人爬窗 男逃去女受傷
尊子漫畫
工程結構承載力 翻譯員話唔識譯 沙中線證人講術語 大狀都搲頭
九旬義工親手做 柯仔請食潮州粿
記者查羅興亞人危機被囚 支持者聲援
大學校長會撐產假加碼至14周
《延禧攻略》Google年度熱爆搜尋 本地頭條「山竹」無敵手
控制繁殖 漁護署幫野豬打避孕疫苗
戴：赴示威區受阻 群眾佔路警之責 親自結案陳辭 稱催淚彈後三子不再掌控示威
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筆架山豪宅遭爆竊 失14萬財物
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改革開放40年系列：早年投資深圳「好到如印鈔」 白車接送軍車助走私 減「孝敬」遭藉故封廠 港商踏上16年維權路
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