憂大麻禍港 保安局偕網紅拍片禁毒

民建聯立法會議員陳克勤表示，有不少含大麻成分的食品如糖果，可在網上買到並送到香港，而那些食品包裝色彩繽紛、外表吸引，容易被引誘誤服。他關注政府會否在聖誕節這濫藥高峰期加強執法。

李家超：含大麻成分食品無廣泛流入

保安局長李家超回應說，本港執法機構一直密切留意市面上有否出現含大麻成分的食品及飲料，那些產品並無廣泛流入市面。海關已聯絡主要空運、海運，以及快遞貨運業務營辦商，提醒他們留意。除日常搜查外，海關亦會運用緝毒犬檢測，另亦購置了先進的新儀器，如離子掃描器及拉曼光譜儀，輔助執法。

李家超亦強調教育工作重要，當局會利用新媒體，聯同一些網紅，推出YouTube短片，警方亦在暑假推出影片，令青少年知道大麻禍害，提醒他們如在外地看到有大麻成分的食品，不可帶入香港。另外，他說往年涉及大麻被捕人數每年約300至400人，今年上半年有220人，當中21歲或以下有75人，數字與往年相若。