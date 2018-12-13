恐嚇兼狎4童　童軍領袖判入教導所

現年20歲的被告案發時任大埔一所中學童軍旅團的教練。辯方求情稱，被告不懂處理自己性取向問題，及太沉迷於童軍活動帶給他的滿足感，才會釀成事件；事後被告已知錯，並向心理醫生打開心扉。

運用職權魚肉事主 官斥可恥

法官判刑時說，被告利用在旅團中的職權、地位及男童對他的信任「魚肉」他們，行為可恥。法官並引述臨牀心理報告稱，被告案發前已知道自己性取向，亦熱中同性戀活動，他犯案與患上適應障礙症無關，純粹因宣泄性需要及負面情緒而侵犯男童，重犯機率屬中至高。法官考慮到被告認罪，今後不可能重投童軍活動，而案中各事主沒有長期創傷，判處被告入教導所。

案情指被告於前年10月至去年11月期間，藉旅團活動非禮事主，包括觸摸對方私處、臀部、要求對方為他手淫等。

童軍總會助理香港總監何蘭生回覆本報查詢時說，會方一直嚴格要求教練員獲委任前須先聲明曾否干犯性罪行，若犯下刑事罪行亦必須立即申報。何續稱，會方有就青少年成員免受性侵犯發出指引及向成員講解，並定期派員探訪不同旅團了解情况及跟進有關事宜。

童軍團長：委任教練無實際標準

另一童軍團長鄭先生向本報稱，教練一般只需旅團旅長委任便可，童軍總會雖對委任有指引，但無實際標準，並謂委任的嚴謹程度可能因不同旅團而異。鄭指出，學校旅團委任教練的標準有可能更寬鬆，因為很多成員都是從小加入「由細玩到大」，他們長大後成為教練亦變得理所當然。

【案件編號：DCCC 386/18】