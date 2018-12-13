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回家午膳被撞 父稱眼窩「腫如曹星如」 22歲車禍傷者 家長讚好Miss

【明報專訊】北角保母車溜前車禍釀成4死11傷，意外中最年輕傷者、22歲的雷曉琪在該區一補習社教英文，午飯時間途經意外現場飛來橫禍。有家長大讚她因材施教、有耐性，得悉意外後感到「心悒」。剛大學畢業的曉琪品學兼優，其父透露女兒意外後多處骨折、肝臟曾出血，左眼窩骨裂，一度「腫如曹星如」。

肝曾出血 精神仍迷糊

至昨晚仍有3名車禍傷者危殆，包括司機，雷則轉為穩定。雷曉琪今年剛畢業於浸會大學英文系，曾在港島一所名女校就讀中學。雷父透露，一家人住在北角，女兒畢業後在區內一間補習社任教英文，事發時剛回家吃飯，返回補習社時遇上車禍。他說女兒主要傷勢為頸椎受傷，胸腔和髖關節骨折，右膝及左腳亦受傷，肝臟曾出血，幸已止血；另左眼眼窩骨裂，未消腫，「好過第一日，第一日好似（拳手）曹星如咁，好犀利」。

雷父稱女兒現時清醒，精神仍迷糊，只能說出「周身都痛」，未能清晰講述意外經過，仍需戴頸箍，無法進食。他估計女兒需要長時間留醫，希望她樂觀面對。

知悉遭殃 家長稱「好心悒」

雷曉琪在北角一間補習社工作，家長及學生都會暱稱她為「Miss B」，專責教授小學生英文及英語拼音。

育有兩子一女的謝太，其兩子均為雷的學生，她稱早前曾短訊雷詢問其子的學習進度，對方一直沒回覆，至昨日方從記者口中得知她遇上車禍，謝太即眼泛淚光高呼「我的天」，「𠵱家知道好心悒」。她大讚雷因材施教、教學細心。

剛從內地來港的家長關太說，9月份才讓女兒跟雷學習英語，她指內地和香港的英語程度有落差，然而女兒上課3個月後已追上程度，剛在學校考試更有92分；她大讚雷是好老師，為人溫文，教學認真、負責任。關太稱意外當天補習社停課，翌日即安排老師代課，她亦擔心雷的情况，計劃對方好轉後前往探望。

警方昨日到鰂魚涌車輛扣留中心檢驗涉事保母車約4小時，警方和驗車官在保母車司機座位上測試其性能，並檢查車底。部分死者的親友到殮房認屍，死者何玉珍及梁洪的家人返回現場路祭，其中當場死亡的何玉珍，其印傭神情哀傷。

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