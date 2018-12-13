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墮繳稅領獎騙局 受害人入稟追百萬

【明報專訊】騙徒手法層出不窮，有市民收到一封信件，指他抽中了16萬美元。市民不虞有詐，聽從指示先後匯款，以「支付稅款」及「成為澳門博彩控股的會員」，讓他可再次參加抽獎。其後他再被指抽中了169萬美元，但須先支付「機會贈與稅」。市民共支付了13.2萬美元（約103萬港元）後，終發現誤墮騙局，昨入稟高等法院向涉案人追討上述款項。

普通話男女着繳「機會贈與稅」

原訴為孫衍生（音譯），5名被告分別為Zhang Yong Qing、Xu Tao、Lai Jian Sheng、Huang Jian及Lin Wei Wu，為涉案戶口的持有人。

入稟狀指原訴於今年4月收到一封來自日騰集團有限公司的信件，內附一張25周年抽獎卡，卡上指原訴抽中16萬美元。原訴按卡上的資料聯絡了一名操普通話男子，該男子要求原訴先支付4870美元「稅款」。

原訴匯款後，另一名操普通話的女子稱，是次大抽獎是由澳門博彩控股有限公司贊助，若原訴成為會員，可以參與另一次抽獎。原訴遂按指示支付「會員費」，其後又收到通知指他再次中獎169萬美元，他遂按聲稱是香港稅局職員的要求交「機會贈與稅」。原訴後來發現上述提及的公司根本不存在，香港亦沒有「機會贈與稅」。

【案件編號：HCA2896/18】

相關字詞﹕誤墮騙局

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