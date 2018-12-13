議員倡設一站式中心 支援被性侵者虐兒

陳沛然要求政府增撥資源予醫管局，分別在新界、港島及九龍區公營醫院內各增設一間危機支援中心，為性暴力受害人及受虐兒童提供24小時一站式服務，讓受害人可在同一地方接受治療及所需程序，地方也需要私隱度高。他亦建議備存受害人在公營醫院接受診治或檢查、由警方錄取口供，及法醫檢驗的整體統計數字。

陳沛然提動議 港九新界3公院設立

關注婦女性暴力協會總幹事王秀容表示，期望政府能根據世界衛生組織的《對性暴力受害人之醫療及法律支援指引》，設立一站式危機支援中心，以減少受害人在求助過程遇到的傷害，協調各部門在同一地方提供支援。

關注組織：盼減求助過程傷害

協會認為，中心需提供緊急服務包括醫療檢查和跟進、法醫取證、向警察舉報、錄取供辭、接受社工支援和輔導。此外，危機支援中心需有專責隊伍處理性暴力個案，個案主管和輔導員必須接受專業訓練，以提高他們在處理性暴力個案的敏感度和技巧。