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民主黨59人退黨 矛頭直指林卓廷人格 欲另立組織劍指2020立選

【明報專訊】擁有700多名黨員的民主黨，昨有59人宣布退黨，當中包括李永成、丁仕元、區鎮樺、劉其烽及吳錦雄共5名新界東區議員，為創黨以來最大規模退黨事件。退黨者矛頭指向民主黨新東立法會議員林卓廷，批評他「卑劣人格」、「毫無政治道德可言」，並明言會積極考慮組成新聯盟，有消息指會朝劍指2020年立法會選舉方向討論新組織。林卓廷回應時強調，退黨者指控嚴重失實，引述有人認為事件是對他故意「人格謀殺」，但他仍會堅決為港人服務。

胡志偉：尊重決定 劉慧卿：人格謀殺

民主黨主席胡志偉表示，尊重退黨決定；並指黨內有機制公平解決矛盾，可惜未能解開當中不滿。本身為「前綫」創會成員的劉慧卿，斥退黨者指控「有計劃想人格謀殺林卓廷」，強調與林一直緊密合作，對其人格及誠信有信心。

另10多人曾考慮

大埔區議員區鎮樺昨表示，59份退黨信昨午4時半已送抵民主黨秘書處，退黨者除一名港島黨員外，其餘58人是新東黨員；當中19人曾出任區議員、社區主任或曾參選。他又稱有10多名黨員曾考慮是否一同退黨，但各有不同考慮，相信未來或自行個別退黨。

退黨者之一、原為民主黨社區主任的柯耀林表示，將軍澳、沙田、大埔及北區的地區人士會積極考慮組新聯盟，但要探討聯盟的政治立場定位、意識形態、分工及溝通等範疇，時機成熟時會再公布。被問到若有新東補選會否出戰，他們稱首要是做好地區工作，補選會否出分力以至參選都屬較長遠問題。有退黨者表示，新聯盟成立的方向包括出戰2020年立法會選舉，會積極考慮參與地區直選，冀有立法會議席能增加政圈內的議價能力。至於資源方面會否有困難，該人稱相信區議員酬金「貼多少少」影響不大。

多名退黨者昨指出與林卓廷的合作問題，本身為將軍澳民生關注組主席的柯耀林，因區選「撞區」問題而捲入民主黨與關注組「雙牌頭」風波，被要求在兩組織之間二選一，此事亦被視為退黨潮的導火線之一。柯耀林批評林卓廷刻意製造「撞區」現象，漠視當區居民意願，對此非常不滿。北區區議員劉其烽批評，林卓廷甚少落區解決地區問題，形容其處事風格難合作。

至於剛卸任民主黨副主席的李永成、沙田區議員吳錦雄及社區主任張宇添，則另行發表聲明，稱對民主黨有深厚感情，然而新東支部過去數月出現嚴重分歧，使他們作出離開民主黨的沉重決定。3人昨日均未有出席記者會。

林卓廷：雙牌頭違政治倫理

林卓廷回應時重申，「雙牌頭」事件是黨員支持黨外人士與民主黨成員競爭，有嚴重角色衝突、違反政治倫理。

相關字詞﹕2020立法會選舉 區議員 將軍澳 林卓廷 民主黨 立法會

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