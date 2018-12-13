內地律師：初年政策代法例 致多糾紛

招商什麼都答應

引資後一紙可撤

北京大成律師事務所律師劉子龍表示，在改革開放初期，法制環境仍未完善，政府依靠政策來調整施政，譬如招商引資時，官員什麼條件都答應，但當外商真正投資後，一紙命令便可以把所有撤銷，造成了許多糾紛。

對於港商多年申訴，劉子龍認為「值得同情」，但同時提醒，內地官員雖然不間斷約見和協商，很大可能是受維穩意識影響，「因為是港商，香港這邊產生的國際影響是非常大的，不排除有這樣的心態」。他認為，「千萬不要永遠生活在希望當中，永遠在正在進行當中。不能用虛幻的，讓他們給我們施放一點虛幻的陽光，來讓我們不斷地等待，這是非常恐怖和不公平的」。

官員約見或因維穩 不能盡信

劉子龍說，港商的訴求一定要符合法律規定，通過法律程序申訴維權，「官員也有規則，就算有同情心，但是也不能越過法律的界線」。他說，官員都是代表官方，所以申訴就必須符合官方制定的法規。