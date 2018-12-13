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指當年官員辦公室設大牀 「男人來給錢 女人來脫衣」

【明報專訊】講起當年北上投資遇到的「陰暗史」，蔡潤標直指改革開放初期內地官場陋習罄竹難書，「（官員）辦公室通常都有前後兩間房，前面辦公，後面則有大牀，可以冲涼」，「男人來辦事給錢，女人來辦事就脫衣」。某市人大主任當面向他表示，「100個官員有99.5個貪，我也貪，人家送來不要都不行；他還說，如果我幫你，就成為眾矢之的」。

法官邀吃野味揼骨 怕是陷阱先舉報

蔡潤標表示，他和當時的廣東省長朱森林是好友，加上與曾任深圳市長的梁湘是同鄉，有這層關係，讓他在初期的投資一帆風順，並輕易獲得內地官員信任，知道很多官場內幕。但當投資被騙後，他並未獲很大幫助。為了打官司，蔡潤標不得不和法官打交道，但又要避免被人裝陷阱，他舉例說，2005年5月，深圳寶安法院的王姓主審法官帶他去一間餐廳吃野味，有娃娃魚和穿山甲，之後去桑拿冲涼「揼骨」，甚至到寶安區一間酒店找妓女。幸好他留了心眼，打發「小姐」走，並留下所有證據，隨即向北京舉報，該名法官很快被撤職。

官員欲賠千萬私了 拒絕後兩禁北上

「如果中國真正走向法治，我超過16年的冤假錯案，百分百絕對勝訴。」蔡潤標表示，申訴期間深圳市委、寶安區政府與廣東省委4次派官員專誠來港，要求他放棄控告，並承諾給予他賠償，金額由開始的300萬到600萬元（人民幣，下同），最後達到1100萬元，但他認為數目相差太遠而拒絕。他因此被兩次禁止由羅湖海關進入內地，「就為了爭啖氣，不接受和解，寧願將打官司贏回來的錢做善事」。

相關字詞﹕改革開放40年

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