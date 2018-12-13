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助國企重生遭毁約踢走 告贏不獲賠

【明報專訊】薛寶仁是另一個港商維權團體「港商申訴機制大聯盟」的召集人，1980年代改革開放初期，他到深圳寶安區開設食品加工廠，其後承包一家瀕臨破產的國企屬下食品加工廠，投入大量資金及精力令該廠起死回生。但國企「輸打贏要」，10個月後單方面中止10年合約將他踢出局，讓他損失數百萬元。薛寶仁向法院起訴，結果贏了官司輸了錢，未獲得任何賠償。他不滿判決，從此走上請願之路，長近20年。

法院靜坐148日 法官私下鼓勵

已年逾70的薛寶仁，在2001年開始走上漫長的索償路。案件數次發回重審，雖然屢戰屢敗，但他從未認輸。為抗議深圳市中級法院判決不公，他甚至連續在法院門口靜坐148日。薛寶仁表示，他靜坐時頭戴自製的「反腐敗」帽子、身穿寫滿抗議標語的衣服，剛開始時，法院人員對他不以為然，認為是一場鬧劇，但隨着時間推移，連法官也感到不可思議。有法官私下說非常敬佩他的恆心，鼓勵他堅持下去，終有得到公平的一天。

薛寶仁還到深圳市政府、市公安局等部門申訴，並在羅湖口岸派傳單。2007年他在香港立法會前靜坐絕食，後因身體不適送院。

深圳示威「期待法治」 辦雜誌遭封殺

多年抗爭讓他意識到個人力量有限，2008年他與多名在內地投資的港商成立「港商申訴機制大聯盟」，由他出任召集人。

大聯盟成員多次集體赴北京請願，2009年3月曾在深圳市中心示威，高舉「2009年港商期待法治中國」的橫幅，要求建立申訴機制及司法公正的訴求。

2010年，薛寶仁籌集資金創辦《投資與陷阱》雜誌，目的是要「記錄真實的歷史」，令更多到內地投資的港人汲取教訓。他在創刊辭寫道，「到底是先有投資還是早有陷阱？在一個沒有法治、沒有言論自由，沒有人民監督的國家，無論哪個領域、哪個行業都有令人防不勝防的陷阱，而非因先有了投資才見錢眼紅，才有了開門招商，關門宰狗」。雜誌出版多期後遭內地封殺，在內地印刷的雜誌被沒收，後來轉到香港印刷，但最終因資金緊張而夭折。

相關字詞﹕改革開放40年

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