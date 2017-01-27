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改革開放40年系列：早年投資深圳「好到如印鈔」 白車接送軍車助走私 減「孝敬」遭藉故封廠 港商踏上16年維權路

【明報專訊】中國40年前開始的改革開放，令不少人先富起來，進入內地投資辦廠的港商很多賺到盆滿鉢滿。亦有不少港商在剛開放的內地掉進投資陷阱，不止輸光身家，還令他們從此走上維權道路，下半生在無盡的上訪路上顛簸。第一批進入內地投資的港商蔡潤標說，他就是那一批「愛國大傻瓜」。

自稱「愛國大傻瓜」 一開放即北上

今年82歲的蔡潤標，1950年代來港，白手起家，1976年到內地尋找商機，同時在東北山區籌建學校，到遼寧錦州和商人張志凱合作投資150萬元（人民幣，下同）搞地產。他說，張的父親是軍長、母親是軍醫，哥哥也是團長，但張其後中風離世，他的投資也被當地官員無理奪去，第一次在內地投資亦以失敗告終。不過他並無灰心，1978年實施改革開放後，他又搶先一步返內地投資，「有名有地位，為何不去」。講起當時的風光史，他還記得很清楚，時任深圳市委書記梁湘和寶安縣委書記李容根（後任廣東省副省長）親自請他吃飯，並邀請他回大陸搞「六合彩」，「但我唔識做，於是答應設廠」。

「當時地方對港商極為重視，所到之處警車開道，敲鑼打鼓夾道歡迎。」蔡潤標說，有時去到一些偏僻地方找不到車，打電話給政府，甚至派出醫院的白車來接送。蔡潤標表示，當時做生意一帆風順，首批返內地投資的港商基本上人人賺到錢，「我當時在深圳西鄉投資設廠，做電腦傳真機及大哥大，生意好到如印鈔票，很快工廠擴大，最高峰時工人有4萬，是深圳第二大外資廠」。他的合作伙伴更厲害，「當時有粵東某市的市長做後台，我和內地合作方一起做走私生意，晚上開軍車插黃旗（軍需品，地方警察不得檢查），將電視、洗衣機等電器大批走私返內地」。

生意愈做愈大，和地方政府關係也不錯，1996年1月，深圳市人民醫院同意撥6萬平方呎地，邀請蔡潤標合作籌建癌症研究醫療中心；同年西鄉鎮政府撥地近70萬呎，讓他籌建800人的非牟利安老院。他還助養200名貧困學童，並每年捐78萬元，在深圳、韶關、廣州等成立7所學校，內地傳媒亦爭相報道。

不過好景不常，轉折點在香港回歸前後，蔡潤標以為工廠已運作正常，且年紀漸大，於是減少「孝敬」地方政府的支出。他過往每月都會向村委派10萬元「利市」，由村書記向各方打點關係，派出所則每月要送2萬元，否則工廠的工人會經常被查戶口和證件。少花了這些錢，最終卻令畢生血汗錢化為烏有。「人家早有預謀，僅僅是因資金周轉上的問題，稍晚了一個月出糧給工人，工廠很快就被地方政府查封。」

數千萬資產80萬拍賣 分文未拿回

蔡潤標的工廠在2002年被查封，幾千萬資產被法院以80萬元拍賣，最後拍賣所得也被村委用於給工人發工資，自己一分未剩。之後的16年，蔡不斷打官司，希望可索回自己的錢，「一生人大上大落，如果心境不好一早就死了。如果是人治的社會，我打官司會輸；如果是法治的社會，我一定會贏」。他說，「經常有內地的上訪者來找我取經，介紹經驗如何立案，我跟他們講，有道理就大聲講，愈吵得厲害就愈有效果，一人去吵沒人理，人多力量大。」

聯合港商行萬里上訪 「無奈可悲」

為集合更大力量維權，2007年蔡潤標聯合一班在內地投資被騙的港商，成立「港商（內地）投資權益關注組」， 其中6名成員曾帶着申訴書和一疊疊證據，由香港出發到上海，再去山東煙台、濟南以及陝西西安，最後到達北京，歷時半個月，行程逾萬公里，創下港商集體北上請願先河。

擔任關注組副組長的蔡潤標表示，當年「萬里長征」申訴是無奈也是可悲，因為他們已不再信任內地的法律，其後多年他們仍堅持多次到北京有關部門反映情况，不過時至今日，蔡潤標始終未成功。

明報記者

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