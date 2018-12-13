楊偉雄：服務業主導 港自動化潛力低

【明報專訊】上月底由瑞士洛桑管理學院發表的《2018年世界人才報告》中，香港排名由去年的第12位下跌至今年第18位，反映人才投資培育方面不進則退；而未來亦因科技發展，令社會對人才需求轉變。創新及科技局長楊偉雄昨日在立法會回應議員質詢時表示，當局已從引入、培育及挽留人才方面，先後推出多項計劃匯聚人才；又指由政務司長領導的人力資源規劃委員會會在教育、職業培訓和技能提升，以及推廣業界採用自動化及人工智能等方面探討及下工夫，應對機遇及挑戰。
立法會資訊科技界議員莫乃光昨日提出質詢指，現時人力資源規劃管理委員會負責探討創新科技發展對人力資源的影響，但沒有公開過任何研究報告，又關注政策創新與統籌辦事處是否進行有關研究。商界議員廖長江則引述研究表示，香港在未來20年有約28%的工作是處於智能化的高風險區域，關注局方會否針對產業佈局和培訓政策方面研究。
楊偉雄回應稱，人力資源規劃委員會最近備悉一項有關自動化對香港就業情况影響的分析，顯示香港屬以服務業為主導的經濟體，因此香港平均自動化的潛力相對較低，但仍有不同行業均可實現一定程度的自動化，委員會會在教育、職業培訓和技能提升，以及推廣業界採用自動化等方面探討，並會提出進一步行動。
另外，楊亦表示，創科有助釋放更多勞動力，令人才從事更高增值的工作，向上游發展；並支援青年人及在職人士透過教育、再培訓，做到技能轉換，適應不斷演變的工作。當局亦已先後推出多項人才計劃引入、培育及挽留人才，但他認為單靠政府的措施並不足夠，期望社會方面亦有積極反應，令人才可持續發展。
明報記者
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