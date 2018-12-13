港聞

港聞二

下一篇 上一篇

美食車吸金3600萬 迪士尼場地佔半

【明報專訊】商務及經濟發展局最新資料顯示，美食車先導計劃推出約20個月間，15部美食車的總收入為3590萬元，其中在迪士尼樂園場地的總收入就達到1940萬元，佔整體收入54%；8個指定場地中起動九龍東一號場的美食車收入最少，僅47萬元。商經局長邱騰華解釋，美食車在個別場地表現參差，與停泊位置、場地訪客量、附近食物供應等因素有關，政府會物色其他場地，包括港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓附近。

邱騰華昨日書面回覆立法會議員吳永嘉提問時表示，美食車先導計劃自2017年2月推出至今年10月，約20個月期間，15部美食車在8個指定場地和4個新增場地的收入為3200萬元，連計在龍舟嘉年華、電競音樂節、單車節、除夕倒數等活動獲390萬元收入，總收入為3590萬元。

起動九龍東47萬最少

15部美食車在迪士尼樂園場地的總收入為1940萬元，佔整體收入54%，其次是在尖沙嘴藝術廣場和尖沙嘴梳士巴利花園，分別有300萬元收入。8個指定場地中，起動九龍東一號場的美食車總收入最少，為47萬元。

邱騰華表示，美食車在個別場地及活動的表現參差與多項因素有關，包括停泊位置是否顯眼、該處是否有足夠訪客量、附近是否有其他食物和飲品供應、美食車所提供的食物種類及定價是否配合顧客需要等。

新場地研大橋旅檢大樓附近

邱續表示，觀察到15部美食車的業務表現參差，但整體情况尚需時間觀察，早前決定把先導計劃延長兩年，直至2021年2月讓計劃有更充裕時間在市場測試。

政府會繼續物色新場地，包括研究讓美食車在港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓附近服務遊客。

相關字詞﹕迪士尼樂園 美食車 邱騰華 商經局 商務及經濟發展局

上 / 下一篇新聞

戴：赴示威區受阻 群眾佔路警之責 親自結案陳辭 稱催淚彈後三子不再掌控示威
戴：赴示威區受阻 群眾佔路警之責 親自結案陳辭 稱催淚彈後三子不再掌控示威
「我們的罪名是艱難時刻散播希望」
「我們的罪名是艱難時刻散播希望」
區會27劃界建議修訂 敲定改劃123區
區會27劃界建議修訂 敲定改劃123區
馬時亨斥禮頓噤聲不負責任 林鄭點名炒4人 因「不能容忍報告有誤」
馬時亨斥禮頓噤聲不負責任 林鄭點名炒4人 因「不能容忍報告有誤」
設計顧問：按完工照片製竣工圖不正常
設計顧問：按完工照片製竣工圖不正常
聆訊揭港鐵監督四大問題
聆訊揭港鐵監督四大問題
華懋資產淨值1370億元 6年升六成
華懋資產淨值1370億元 6年升六成
合理相信環聯違例 私隱署行動升級 展「循規調查」 可入屋視察會見證人
合理相信環聯違例 私隱署行動升級 展「循規調查」 可入屋視察會見證人
換鈔者讚新鈔「很靚」 盼細面額盡快推
換鈔者讚新鈔「很靚」 盼細面額盡快推
大橋離境層下季或設大零售舖
大橋離境層下季或設大零售舖
新規劃巴士總站 廁所休息室列基本設施
新規劃巴士總站 廁所休息室列基本設施
筆架山豪宅遭爆竊 失14萬財物
筆架山豪宅遭爆竊 失14萬財物
UGL案不控梁振英 律政司：證據不足
UGL案不控梁振英 律政司：證據不足
「浩鼎門」亦不告 泛民擬私人檢控
「浩鼎門」亦不告 泛民擬私人檢控
大陸首肯 台法務部調查局派員駐港
大陸首肯 台法務部調查局派員駐港
焚東條英機道具神主牌 保釣成員靖國神社被捕
焚東條英機道具神主牌 保釣成員靖國神社被捕
南京屠殺81年 海防博物館今公祭
南京屠殺81年 海防博物館今公祭
港台禁直播陳浩天演講 邱騰華：廣播處長做最終決定
港台禁直播陳浩天演講 邱騰華：廣播處長做最終決定
行會設委員會處理民族黨上訴
行會設委員會處理民族黨上訴
海洋公園連蝕3年 夜間特效匯演吸客 建STEAM教育中心 辦生物主題遊學團
海洋公園連蝕3年 夜間特效匯演吸客 建STEAM教育中心 辦生物主題遊學團
旅遊業倡大灣區品牌 一團遊多地
旅遊業倡大灣區品牌 一團遊多地
楊偉雄：服務業主導 港自動化潛力低
楊偉雄：服務業主導 港自動化潛力低
改革開放40年系列：早年投資深圳「好到如印鈔」 白車接送軍車助走私 減「孝敬」遭藉故封廠 港商踏上16年維權路
改革開放40年系列：早年投資深圳「好到如印鈔」 白車接送軍車助走私 減「孝敬」遭藉故封廠 港商踏上16年維權路
助國企重生遭毁約踢走 告贏不獲賠
助國企重生遭毁約踢走 告贏不獲賠
指當年官員辦公室設大牀 「男人來給錢 女人來脫衣」
指當年官員辦公室設大牀 「男人來給錢 女人來脫衣」
內地律師：初年政策代法例 致多糾紛
內地律師：初年政策代法例 致多糾紛
民主黨59人退黨 矛頭直指林卓廷人格 欲另立組織劍指2020立選
民主黨59人退黨 矛頭直指林卓廷人格 欲另立組織劍指2020立選
議員倡設一站式中心 支援被性侵者虐兒
議員倡設一站式中心 支援被性侵者虐兒
墮繳稅領獎騙局 受害人入稟追百萬
墮繳稅領獎騙局 受害人入稟追百萬
回家午膳被撞 父稱眼窩「腫如曹星如」 22歲車禍傷者 家長讚好Miss
回家午膳被撞 父稱眼窩「腫如曹星如」 22歲車禍傷者 家長讚好Miss
恐嚇兼狎4童　童軍領袖判入教導所
恐嚇兼狎4童　童軍領袖判入教導所
憂大麻禍港 保安局偕網紅拍片禁毒
憂大麻禍港 保安局偕網紅拍片禁毒
警掃黃兩人爬窗 男逃去女受傷
警掃黃兩人爬窗 男逃去女受傷
尊子漫畫
尊子漫畫
工程結構承載力 翻譯員話唔識譯 沙中線證人講術語 大狀都搲頭
工程結構承載力 翻譯員話唔識譯 沙中線證人講術語 大狀都搲頭
九旬義工親手做 柯仔請食潮州粿
九旬義工親手做 柯仔請食潮州粿
記者查羅興亞人危機被囚 支持者聲援
記者查羅興亞人危機被囚 支持者聲援
大學校長會撐產假加碼至14周
大學校長會撐產假加碼至14周
《延禧攻略》Google年度熱爆搜尋 本地頭條「山竹」無敵手
《延禧攻略》Google年度熱爆搜尋 本地頭條「山竹」無敵手
控制繁殖 漁護署幫野豬打避孕疫苗
控制繁殖 漁護署幫野豬打避孕疫苗