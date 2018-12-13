美食車吸金3600萬 迪士尼場地佔半

邱騰華昨日書面回覆立法會議員吳永嘉提問時表示，美食車先導計劃自2017年2月推出至今年10月，約20個月期間，15部美食車在8個指定場地和4個新增場地的收入為3200萬元，連計在龍舟嘉年華、電競音樂節、單車節、除夕倒數等活動獲390萬元收入，總收入為3590萬元。

起動九龍東47萬最少

15部美食車在迪士尼樂園場地的總收入為1940萬元，佔整體收入54%，其次是在尖沙嘴藝術廣場和尖沙嘴梳士巴利花園，分別有300萬元收入。8個指定場地中，起動九龍東一號場的美食車總收入最少，為47萬元。

邱騰華表示，美食車在個別場地及活動的表現參差與多項因素有關，包括停泊位置是否顯眼、該處是否有足夠訪客量、附近是否有其他食物和飲品供應、美食車所提供的食物種類及定價是否配合顧客需要等。

新場地研大橋旅檢大樓附近

邱續表示，觀察到15部美食車的業務表現參差，但整體情况尚需時間觀察，早前決定把先導計劃延長兩年，直至2021年2月讓計劃有更充裕時間在市場測試。

政府會繼續物色新場地，包括研究讓美食車在港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓附近服務遊客。