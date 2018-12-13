旅遊業倡大灣區品牌 一團遊多地

迪士尼：加州品牌概念刺激客量

政府連同香港旅遊發展局及香港旅遊業議會昨舉辦香港國際旅遊論壇，主題為「連繫一帶一路 匯聚粵港澳大灣區優勢」。

對於粵港澳大灣區的旅遊機遇，迪士尼樂園東方區域總裁及亞太區董事總經理馬凱澤舉例，美國加州早期推廣旅遊業時，分別推廣各個景點，後來轉而包裝成「California, Dream Big」這全新品牌，成功刺激旅客人數大升，所以他認為粵港澳大灣區旅遊發展亦應是定出一個整體概念。

內地客口味轉不止購物

內地旅遊網「驢媽媽」創始人洪清華認為，旅客口味不斷轉變，過去內地來港旅客是去景點或購物，現時內地客轉而去離島及文化遊，過去內地團訪港約3日，去澳門與內地其他地區則再安排，他認為粵港澳大灣區屬一個利益共同體，未來應多推8天或日數較長的旅行團，一次過遊覽灣區內多個地區。

林鄭月娥開幕致辭時表示，粵港澳大灣區由9個廣東省城市，連同香港和澳門組成，總人口約6900萬人，國民生產總值合計逾1.5萬億美元，是全球最具活力的地區之一。

她稱，粵港澳大灣區將成為「一帶一路」沿線國家的重要接合點。而在「一帶一路」建設及粵港澳大灣區發展下，香港與內地和世界各地的聯繫將更密切，亦為旅遊業帶來新機遇，而隨着廣深港高鐵香港段和港珠澳大橋相繼開通，為本港旅遊業發展增添巨大動力，港府會與澳門及珠海當局保持聯絡，確保旅客有良好體驗。