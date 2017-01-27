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海洋公園連蝕3年 夜間特效匯演吸客 建STEAM教育中心 辦生物主題遊學團

【明報專訊】海洋公園連續第三個年度虧蝕，雖2017/18年度收入微升，但淨虧損仍達2.365億元。公園暫未計劃上調票價，並宣布將打造一個全新旅遊節目的標誌性夜間多媒體特效匯演、建立為育有幼兒的家庭而設的STEAM教育中心，並推出圍繞熱帶雨林生物多樣性、海洋生物多樣性及能源為主題的遊學團。

海洋公園昨公布2017/18財政年度的業績報告，顯示去年7月1日至今年6月30日期間，公園加強內地及多個重點亞洲市場的推廣，令自由行旅客數量增11%，但旅行團客量於下半財政年度下調，抵消了有關升幅，因此入場人次與上年度同樣是580萬。

旅團客減抵消自由行客增幅

公園錄得收入則微升4%，至16.862億元，但因娛樂和遊人款待服務方面投資增加、設施維修成本及其他營運成本上漲等理由，公園淨虧損達2.365億元。

公園主席孔令成認為，年度收入增長顯示擴闊收入來源的努力獲得回報，過去一年提升消閒娛樂及夜間遊園體驗，並透過科學、科技、工程、藝術及數學（STEAM）元素令教育項目更充實，採用嶄新科技提升遊人體驗及擴展餐飲服務。

政府於2018/19年度《財政預算案》公布，向海洋公園撥款3.1億元作推廣及教育項目。公園宣布重頭項目是創作一個標誌性的夜間多媒體特效匯演，由多媒體娛樂製作公司Moment Factory製作，冀打造成本港全新旅遊節目，計劃明年推出，每個晚上在公園的夢幻水都湖畔上演。

料明年推出 每晚上演

其餘部分撥款用於建立先進的STEAM教育中心，中心特別為擁有3至9歲兒童的家庭而設，推廣保育大自然棲息地、生態系統及生物多樣性，擬於2020/21財政年度啟用。另外，公園將推出遊學團，主題圍繞熱帶雨林生物多樣性、海洋生物多樣性及能源，推出專為海外學生而設的冬、夏令營及度假營，並與本地和海外大學合作學分課程，而首個從香港出發前往大熊貓家鄉四川省汶川縣臥龍鎮的生態旅遊團，將於明年上半年成行。

相關字詞﹕steam教育中心 主題樂園 旅遊 海洋公園

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