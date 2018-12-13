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行會設委員會處理民族黨上訴

【明報專訊】保安局早前引用《社團條例》禁香港民族黨運作，香港民族黨前召集人陳浩天提出上訴。有兩個消息向本報透露，上訴交由兩名以上行會成員成立的委員會處理，行會暫不會討論上訴事宜，直至委員會有建議交回行會作決定。身兼行會成員的新民黨主席葉劉淑儀昨說，自己曾評論事件，故沒參與相關審議。

多成員上周會議接通知避席

香港民族黨前召集人陳浩天早前要求8名行會成員避席，包括保安局長李家超、教育局長楊潤雄、行會召集人陳智思、資深大律師湯家驊，以及立法會議員葉劉淑儀、黃國健、劉業強、張國鈞。據了解，行政會議上周二討論到民族黨上訴的程序事宜，大部分被點名的成員，都被行會秘書處通知要避席。

葉太昨表示，政府已採取措施，凡就香港民族黨及陳浩天事件發表意見的行會成員包括她自己，都沒參與處理上訴過程，政府會按《行政上訴規則》處理陳浩天的上訴，相信完全符合程序公義。

最少兩成員與陳浩天口頭聆訊

葉太續稱，根據《行政上訴規則》，行政會議秘書會通知陳浩天，可作口頭申述；而行政長官會同行政會議可委任不少於兩名行會成員，負責口頭聆訊，政府和陳浩天雙方都可有律師代表，聆訊會閉門進行。她說雖然閉門聆訊，但民族黨的律師可申請公開過程，但會由政府酌情處理。她又補充，如聆訊後有關人士不滿決定，可提出司法覆核。

本報以短訊向民族黨前召集人陳浩天查詢有否獲邀出席聆訊，未有回覆。

相關字詞﹕行政會議 陳浩天 社團條例 保安局 港獨 香港民族黨

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