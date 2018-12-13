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港台禁直播陳浩天演講 邱騰華：廣播處長做最終決定

【明報專訊】廣播處長梁家榮今年8月指示香港電台新聞部，不可直播時任民族黨召集人陳浩天的演講。有民主派議員昨在立法會提出質詢，質疑此舉違反《香港電台約章》下持平反映意見的原則，批評編輯自主受干預。商務及經濟發展局長邱騰華回應指出，港台一直致力按照約章提供服務，而廣播處長一直為港台作最終編輯決定。對於有議員要求研究讓港台脫離政府架構，邱騰華表示政府並無計劃。

議員倡港台離政府架構 邱：無計劃

民主派許智峯批評，政府未有為港台增加足夠開支、人手和興建新大樓，認為《審計報告》早前對港台的批評有欠公道，質疑是否港台不願意當政府喉舌，政府便想「陰乾」港台。建制派方面，民建聯何俊賢認為港台部分節目「偏頗」，詢問政府曾否提出以扣薪或發警告信，處罰製作偏頗節目的員工。

8年開支增115% 超政府整體

邱騰華回應指出，政府重視公共廣播服務，過去8年港台開支總額增加115%，較政府同期整體開支增幅高。他表示，除了港台約章，港台同時受公眾監察，若有人對港台節目有意見可以投訴，重申編輯自主範圍由廣播處長負責，他對廣播處長的決定表示尊重。

何君堯昨在會上批評港台架構「臃腫」，提出將港台和政府新聞處合併。邱騰華表示，港台作為公營廣播機構，有其公眾使命，例如製作不受商業支援的節目及關注弱勢社群，港台的工作方向與新聞處截然不同，看不到兩者有合併傾向。

相關字詞﹕新聞自由 邱騰華 陳浩天 梁家榮 香港電台

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