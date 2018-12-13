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焚東條英機道具神主牌 保釣成員靖國神社被捕

【明報專訊】保釣行動委員會成員郭紹傑昨日在日本東京靖國神社抗議，其間手持「毋忘南京大屠殺 追究日本屠城責任」標語，並焚燒有「東條英機」名字的道具神主牌，其後郭和負責拍攝的成員嚴敏華被捕。

張建宗：入境處已聯絡使館 提供可行協助

政務司長張建宗昨出席活動後見傳媒稱關心事件，他說入境處昨晨因應報道後，已即時聯絡外交部駐港特派員公署，亦與中國駐日本大使館取得即時聯繫，入境處會繼續密切與大使館保持溝通，視實際情况向有關人物提供適切、可行協助。被問政府是否掌握詳情，他稱「入境處和我手上還未有」，強調入境處會密切留意事態。本報向入境處查詢，亦獲相同回覆。

外交部領事保護中心官方微博「領事之聲」昨午發文指出，中國駐日本使館得知消息後即向日方了解，並要求探視。日本駐香港總領事館回覆查詢稱，日本警方仍在調查，政府及駐港領事館不便就事件評論。

持「毋忘南京屠殺」標語喊口號 涉「侵入建築」

保釣行動委員會指出，該會於11日派出成員郭紹傑及嚴敏華到日本東京靖國神社，抗議日軍南京大屠殺及日本政府至今未就事件向受害人道歉及賠償。兩名成員昨日早上6時半到達靖國神社門前抗議。

根據該會成員曾健成提供的片段，郭紹傑於靖國神社外高呼口號，手持「毋忘南京大屠殺 追究日本屠城責任」的標語，並焚燒有「東條英機」名字的道具神主牌，半分鐘後被一名人員阻止。郭拾起東西欲離去但被截停，其後再有3名人員上前包圍及捉着郭，之後有人阻止在場拍片的嚴敏華。

昨午4時許，該會在facebook發文稱，當地有律師確認二人已被日本警察拘捕。法新社引述當地報道指出，火種瞬間被撲熄，沒有造成毁壞及損傷，而涉案男子涉嫌侵入建築物。

保釣會：日本一日不賠償 繼續抗爭

身處南京的曾健成昨晚接受本報查詢時說，暫未知二人干犯什麼罪行，但有信心他們兩三日內會獲釋。他又說，日本80年來都無就南京大屠殺道歉及賠償，感到憤怒，強調「日本一日不賠償，我們都會抗爭」。

民主黨立法會議員尹兆堅表示，已聯絡保安局，要求港府密切跟進，並向郭紹傑提供一切可能協助。他要求日本盡快釋放和平示威的香港人。

相關字詞﹕張建宗 南京大屠殺 保釣 保釣行動委員會

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