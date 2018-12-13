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「浩鼎門」亦不告 泛民擬私人檢控

【明報專訊】去年5月，時任特首梁振英被揭透過民建聯立法會議員周浩鼎，修訂立法會UGL事件專責委員會的「研究範疇」，民主黨許智峯和香港本土毛孟靜其後分別到廉署舉報，質疑二人或涉公職人員行為失當。廉署昨發聲明指已就調查結果徵詢律政司，律政司認為沒足夠證據向上述兩人提出檢控而達致合理機會定罪。梁振英對此未有回覆；周浩鼎在社交網站回應指尊重廉署及律政司的調查及依法獨立作出的專業決定，希望事件告一段落。

律政司：不當行為未至於構成「失當罪」

許智峯和毛孟靜稱不能接受律政司提出的理由，許表示會考慮提出私人檢控。

律政司昨發聲明交代不檢控二人的決定，指是完全建基於證據不足，又解釋周浩鼎提交「專責委員會」關於主要研究範疇的修訂來自梁振英，這些修訂並不會影響專責委員會的正常運作，故此沒足夠證據證明「這種不當行為嚴重至足以構成公職人員行為失當罪」；案中也沒足夠證據可證實二人觸犯其他刑事罪行，律政司不提出檢控的決定，是依據《檢控守則》和適用法律而作出。

許智峯對律政司的解釋表示「不收貨」，認為「不會影響專責委員會的正常運作」說法牽強。他說，梁振英當時作為特首，是重要公職，嚴重偏離市民對公職人員誠信的要求，周浩鼎亦一樣，批評律政司「放生」二人。許又認為，律政司其實認為二人都有失當，但未足以構成罪行。

毛孟靜形容情况如同有學生作弊，但因不影響測驗的運作，所以不處理。毛去年對周浩鼎提出譴責動議，批評周行為不檢，立法會就譴責動議成立調查委員會，主席石禮謙昨被問到會否因廉署不繼續調查而終止委員會工作，他稱「未開會討論，很難說」。

相關字詞﹕梁振英 周浩鼎 ugl事件

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