「浩鼎門」亦不告 泛民擬私人檢控

律政司：不當行為未至於構成「失當罪」

許智峯和毛孟靜稱不能接受律政司提出的理由，許表示會考慮提出私人檢控。

律政司昨發聲明交代不檢控二人的決定，指是完全建基於證據不足，又解釋周浩鼎提交「專責委員會」關於主要研究範疇的修訂來自梁振英，這些修訂並不會影響專責委員會的正常運作，故此沒足夠證據證明「這種不當行為嚴重至足以構成公職人員行為失當罪」；案中也沒足夠證據可證實二人觸犯其他刑事罪行，律政司不提出檢控的決定，是依據《檢控守則》和適用法律而作出。

許智峯對律政司的解釋表示「不收貨」，認為「不會影響專責委員會的正常運作」說法牽強。他說，梁振英當時作為特首，是重要公職，嚴重偏離市民對公職人員誠信的要求，周浩鼎亦一樣，批評律政司「放生」二人。許又認為，律政司其實認為二人都有失當，但未足以構成罪行。

毛孟靜形容情况如同有學生作弊，但因不影響測驗的運作，所以不處理。毛去年對周浩鼎提出譴責動議，批評周行為不檢，立法會就譴責動議成立調查委員會，主席石禮謙昨被問到會否因廉署不繼續調查而終止委員會工作，他稱「未開會討論，很難說」。