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UGL案不控梁振英 律政司：證據不足

【明報專訊】由傳媒揭發至今4年的「梁振英UGL案」及其後衍生的「浩鼎門」事件，律政司昨決定不檢控前特首梁振英及立法會議員周浩鼎。廉署指已對兩人涉嫌貪污及公職人員行為失當的投訴完成調查，並向律政司徵詢法律意見；律政司發稿以「完全是建基於證據不足的考慮」為由，不對兩人提出檢控。梁振英於截稿前未有回覆。發起「天下為公」行動狙擊梁振英的民主黨對律政司決定表示非常失望，要求律政司長到立法會解釋。

廉署昨發稿指出，梁振英與澳洲公司UGL Limited（下稱UGL）達成協議並於出任行政長官期間收取款項，以及梁振英及周浩鼎被懷疑干預立法會調查，兩人被投訴涉嫌觸犯貪污及公職人員行為失當罪行，廉署已完成調查並向律政司徵詢法律意見，而律政司認為沒足夠證據達至合理機會定罪而不作檢控。

無機會定罪貪污 沒例任前協議須申報

律政司約10分鐘後發稿解釋，指證據顯示UGL對戴德梁行的收購中，後者知悉梁振英與UGL簽訂協議，而所有證據顯示，作為收購安排的一部分，戴德梁行知悉梁與UGL簽訂協議並接受款項以「不作競爭、不作挖角」，梁與UGL就收購的談判亦符合其時財困的戴德梁行之利益，未能確立戴德梁行不同意梁接受款項，或該行為屬《防止賄賂條例》針對代理人接受利益的罪行，「沒合理機會就梁振英貪污的控罪達至定罪」。

對於梁振英沒有申報所得利益，律政司指梁沒有利益衝突，沒法律規定需申報他在成為特首前與UGL簽訂協議而獲得的款項，不構成公職人員行為失當罪。

廉署結束調查

律政司又指出，沒足夠證據證實梁振英和周浩鼎觸犯其他刑事罪行，決定不對兩人提出檢控（見另稿）。

廉署昨已將調查結果呈交負責監察廉署調查的「審查貪污舉報諮詢委員會」審議，該會同意廉署毋須進一步調查。委員之一、立法會議員陳振英稱按規定不能透露審議過程，強調委員會按既定程序嚴謹處理，呼籲公眾尊重廉署決定。

民主黨震驚 促鄭若驊立會解釋

發起「天下為公」行動跟進事件的民主黨對律政司決定表示震驚及非常失望，又指事涉重大公眾利益，而過去不檢控梁錦松及胡仙等重大爭議案件，律政司亦曾到立法會交代，要求律政司長鄭若驊亦就此案到立法會全面解釋。民主黨林卓廷說，今年10月廉署仍要求他就案件提供更多資料，對廉署現階段表示完成投訴感震驚。民主黨重申「天下為公」將繼續在香港、英國及澳洲的工作，亦正商討各地的後續行動。

立法會負責調查梁振英與UGL專責委員會委員梁美芬認為，為避免浪費公帑及時間，調查委員會應終止；主席謝偉俊承認委員會沒傳召證人權力，調查能力非常有限，至於是否繼續調查，待開會再決定。

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