港聞

港聞二

下一篇 上一篇

新規劃巴士總站 廁所休息室列基本設施

【明報專訊】巴士車長的休息設施及洗手間一直被詬病不足。運輸及房屋局長陳帆昨日表示，過去5年運輸署共接獲45宗專營巴士公司在巴士總站內設置化學廁所的申請，當中23宗獲批，3宗遭拒，其餘則在審批中。而新規劃的巴士總站及公共運輸交匯處，站長室、員工休息室及洗手間已被定為基本設施，冀為巴士公司員工提供更佳工作環境。

總站設廁所5年接45申請 23獲批19正審

陳帆書面回覆立法會議員胡志偉質詢時表示，現時全港有298個巴士總站及公共運輸交匯處，當中287個在3分鐘步行距離內設有洗手間，佔整體約96%，餘下的則設於約4至7分鐘的步行距離內。

他說，運輸署去年起已成立工作小組，成員包括地政總署、房屋署等相關政府部門，以及專營巴士公司的代表，共同檢視專營巴士公司申請設置化學廁所個案的進度。運輸署收到有關申請後，會諮詢政府部門及地區意見，收到地區反對意見後，運輸署需協調，並聯同巴士公司擬訂修訂方案再諮詢，一般處理申請所需審批時間平均約6至7個月，最長一宗個案需時約23個月，已於2016年7月獲批。

陳帆：審批平均6月 最長23月

現時專營巴士公司在政府土地上設置設施需繳付市值租金。根據當局紀錄，以2017年為例，九巴就此向政府繳付638萬元租金，新巴及城巴（專營權一）分別繳付139萬元及81萬元。但當局指出，1993年起專營巴士公司透過「長者票價優惠計劃」為長者提供半價優惠，在該計劃下，專營巴士公司向政府繳交的租金可獲發還，以協助他們提供長者票價優惠。

上 / 下一篇新聞

戴：赴示威區受阻 群眾佔路警之責 親自結案陳辭 稱催淚彈後三子不再掌控示威
戴：赴示威區受阻 群眾佔路警之責 親自結案陳辭 稱催淚彈後三子不再掌控示威
「我們的罪名是艱難時刻散播希望」
「我們的罪名是艱難時刻散播希望」
區會27劃界建議修訂 敲定改劃123區
區會27劃界建議修訂 敲定改劃123區
馬時亨斥禮頓噤聲不負責任 林鄭點名炒4人 因「不能容忍報告有誤」
馬時亨斥禮頓噤聲不負責任 林鄭點名炒4人 因「不能容忍報告有誤」
設計顧問：按完工照片製竣工圖不正常
設計顧問：按完工照片製竣工圖不正常
聆訊揭港鐵監督四大問題
聆訊揭港鐵監督四大問題
華懋資產淨值1370億元 6年升六成
華懋資產淨值1370億元 6年升六成
合理相信環聯違例 私隱署行動升級 展「循規調查」 可入屋視察會見證人
合理相信環聯違例 私隱署行動升級 展「循規調查」 可入屋視察會見證人
換鈔者讚新鈔「很靚」 盼細面額盡快推
換鈔者讚新鈔「很靚」 盼細面額盡快推
大橋離境層下季或設大零售舖
大橋離境層下季或設大零售舖
筆架山豪宅遭爆竊 失14萬財物
筆架山豪宅遭爆竊 失14萬財物
UGL案不控梁振英 律政司：證據不足
UGL案不控梁振英 律政司：證據不足
「浩鼎門」亦不告 泛民擬私人檢控
「浩鼎門」亦不告 泛民擬私人檢控
大陸首肯 台法務部調查局派員駐港
大陸首肯 台法務部調查局派員駐港
焚東條英機道具神主牌 保釣成員靖國神社被捕
焚東條英機道具神主牌 保釣成員靖國神社被捕
南京屠殺81年 海防博物館今公祭
南京屠殺81年 海防博物館今公祭
港台禁直播陳浩天演講 邱騰華：廣播處長做最終決定
港台禁直播陳浩天演講 邱騰華：廣播處長做最終決定
行會設委員會處理民族黨上訴
行會設委員會處理民族黨上訴
海洋公園連蝕3年 夜間特效匯演吸客 建STEAM教育中心 辦生物主題遊學團
海洋公園連蝕3年 夜間特效匯演吸客 建STEAM教育中心 辦生物主題遊學團
旅遊業倡大灣區品牌 一團遊多地
旅遊業倡大灣區品牌 一團遊多地
美食車吸金3600萬 迪士尼場地佔半
美食車吸金3600萬 迪士尼場地佔半
楊偉雄：服務業主導 港自動化潛力低
楊偉雄：服務業主導 港自動化潛力低
改革開放40年系列：早年投資深圳「好到如印鈔」 白車接送軍車助走私 減「孝敬」遭藉故封廠 港商踏上16年維權路
改革開放40年系列：早年投資深圳「好到如印鈔」 白車接送軍車助走私 減「孝敬」遭藉故封廠 港商踏上16年維權路
助國企重生遭毁約踢走 告贏不獲賠
助國企重生遭毁約踢走 告贏不獲賠
指當年官員辦公室設大牀 「男人來給錢 女人來脫衣」
指當年官員辦公室設大牀 「男人來給錢 女人來脫衣」
內地律師：初年政策代法例 致多糾紛
內地律師：初年政策代法例 致多糾紛
民主黨59人退黨 矛頭直指林卓廷人格 欲另立組織劍指2020立選
民主黨59人退黨 矛頭直指林卓廷人格 欲另立組織劍指2020立選
議員倡設一站式中心 支援被性侵者虐兒
議員倡設一站式中心 支援被性侵者虐兒
墮繳稅領獎騙局 受害人入稟追百萬
墮繳稅領獎騙局 受害人入稟追百萬
回家午膳被撞 父稱眼窩「腫如曹星如」 22歲車禍傷者 家長讚好Miss
回家午膳被撞 父稱眼窩「腫如曹星如」 22歲車禍傷者 家長讚好Miss
恐嚇兼狎4童　童軍領袖判入教導所
恐嚇兼狎4童　童軍領袖判入教導所
憂大麻禍港 保安局偕網紅拍片禁毒
憂大麻禍港 保安局偕網紅拍片禁毒
警掃黃兩人爬窗 男逃去女受傷
警掃黃兩人爬窗 男逃去女受傷
尊子漫畫
尊子漫畫
工程結構承載力 翻譯員話唔識譯 沙中線證人講術語 大狀都搲頭
工程結構承載力 翻譯員話唔識譯 沙中線證人講術語 大狀都搲頭
九旬義工親手做 柯仔請食潮州粿
九旬義工親手做 柯仔請食潮州粿
記者查羅興亞人危機被囚 支持者聲援
記者查羅興亞人危機被囚 支持者聲援
大學校長會撐產假加碼至14周
大學校長會撐產假加碼至14周
《延禧攻略》Google年度熱爆搜尋 本地頭條「山竹」無敵手
《延禧攻略》Google年度熱爆搜尋 本地頭條「山竹」無敵手
控制繁殖 漁護署幫野豬打避孕疫苗
控制繁殖 漁護署幫野豬打避孕疫苗