新規劃巴士總站 廁所休息室列基本設施

總站設廁所5年接45申請 23獲批19正審

陳帆書面回覆立法會議員胡志偉質詢時表示，現時全港有298個巴士總站及公共運輸交匯處，當中287個在3分鐘步行距離內設有洗手間，佔整體約96%，餘下的則設於約4至7分鐘的步行距離內。

他說，運輸署去年起已成立工作小組，成員包括地政總署、房屋署等相關政府部門，以及專營巴士公司的代表，共同檢視專營巴士公司申請設置化學廁所個案的進度。運輸署收到有關申請後，會諮詢政府部門及地區意見，收到地區反對意見後，運輸署需協調，並聯同巴士公司擬訂修訂方案再諮詢，一般處理申請所需審批時間平均約6至7個月，最長一宗個案需時約23個月，已於2016年7月獲批。

陳帆：審批平均6月 最長23月

現時專營巴士公司在政府土地上設置設施需繳付市值租金。根據當局紀錄，以2017年為例，九巴就此向政府繳付638萬元租金，新巴及城巴（專營權一）分別繳付139萬元及81萬元。但當局指出，1993年起專營巴士公司透過「長者票價優惠計劃」為長者提供半價優惠，在該計劃下，專營巴士公司向政府繳交的租金可獲發還，以協助他們提供長者票價優惠。