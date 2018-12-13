港聞

港聞二

下一篇 上一篇

大橋離境層下季或設大零售舖

【明報專訊】港珠澳大橋通車一個多月，吸引大批內地客湧港迫爆東涌。政府原定去年2月完成的港珠澳大橋香港口岸上蓋發展研究，則一再延遲。發展局長黃偉綸昨表示，政府上月接獲機管局回覆，稱同意提交口岸人工島上蓋發展的方案，包括探討提供入境私家車停車場的可行性。他並透露，明年首季口岸離境層可能開設大型零售店舖。

原定去年完成 口岸上蓋規劃料下年出爐

政府2015年委託顧問進行港珠澳大橋香港口岸上蓋發展的規劃研究，當時預計2017年2月完成。立法會議員田北辰昨說，規劃署網站顯示該項研究料於2019年才完成，他詢問研究延遲原因及最新進展。

機管局允交方案 研設入境車停車場

黃偉綸回覆稱，政府在《施政報告》公布會邀請機管局就口岸人工島上蓋發展提交發展方案建議，並於上月接獲機管局回覆，同意提交有關方案，當中會探討提供入境私家車停車場可行性，整個方案將涵蓋整個人工島，包括島上禁區範圍。

他解釋，由於島內大部分土地屬禁區，基於保安要求，上蓋發展項目及通道必須與禁區分隔，需建造大型平台和高架交通基建設施，而且發展方案需確保不影響已開通口岸的運作，以及通關和檢疫的保安規定，加上人工島鄰近機場，島上建築物高度受制於機場高度限制，規劃時需考慮噪音等因素。為確保維持口岸24小時正常運作，建造工程需分期施工，比一般發展項目需較高發展成本。

黃偉綸稱，政府願景是將口岸人工島連同機場三跑道系統、高端物流中心、航天城和亞博館未來發展，將大嶼山打造成「機場城市」。待機管局完成研究並提交發展方案後，政府會詳細考慮，才敲定上蓋發展方案，並適時諮詢公眾。

多名立法會議員關注大橋帶來的旅客眾多，當局短期內如何減低對東涌居民影響。黃偉綸說，政府曾召開多次跨部門會議，實施多項疏導人流措施，數周前已在口岸入境層設立臨時商店，售賣奶粉等旅客需求的商品，而明年首季口岸離境層可能開設大型零售店舖。

另外，機管局計劃在海天客運碼頭旁，興建一幢5層高的多式聯運中轉客運大樓，以及一條逾500米長的封閉式行車橋，日後旅客可在港珠澳大橋珠海和澳門口岸內的機管局服務中心辦理登機和行李託運，再乘坐專用巴士直抵機場禁區，毋須再辦理出入境手續，預料最快2022年落成。

相關字詞﹕上蓋發展 香港口岸 港珠澳大橋

上 / 下一篇新聞

戴：赴示威區受阻 群眾佔路警之責 親自結案陳辭 稱催淚彈後三子不再掌控示威
戴：赴示威區受阻 群眾佔路警之責 親自結案陳辭 稱催淚彈後三子不再掌控示威
「我們的罪名是艱難時刻散播希望」
「我們的罪名是艱難時刻散播希望」
區會27劃界建議修訂 敲定改劃123區
區會27劃界建議修訂 敲定改劃123區
馬時亨斥禮頓噤聲不負責任 林鄭點名炒4人 因「不能容忍報告有誤」
馬時亨斥禮頓噤聲不負責任 林鄭點名炒4人 因「不能容忍報告有誤」
設計顧問：按完工照片製竣工圖不正常
設計顧問：按完工照片製竣工圖不正常
聆訊揭港鐵監督四大問題
聆訊揭港鐵監督四大問題
華懋資產淨值1370億元 6年升六成
華懋資產淨值1370億元 6年升六成
合理相信環聯違例 私隱署行動升級 展「循規調查」 可入屋視察會見證人
合理相信環聯違例 私隱署行動升級 展「循規調查」 可入屋視察會見證人
換鈔者讚新鈔「很靚」 盼細面額盡快推
換鈔者讚新鈔「很靚」 盼細面額盡快推
新規劃巴士總站 廁所休息室列基本設施
新規劃巴士總站 廁所休息室列基本設施
筆架山豪宅遭爆竊 失14萬財物
筆架山豪宅遭爆竊 失14萬財物
UGL案不控梁振英 律政司：證據不足
UGL案不控梁振英 律政司：證據不足
「浩鼎門」亦不告 泛民擬私人檢控
「浩鼎門」亦不告 泛民擬私人檢控
大陸首肯 台法務部調查局派員駐港
大陸首肯 台法務部調查局派員駐港
焚東條英機道具神主牌 保釣成員靖國神社被捕
焚東條英機道具神主牌 保釣成員靖國神社被捕
南京屠殺81年 海防博物館今公祭
南京屠殺81年 海防博物館今公祭
港台禁直播陳浩天演講 邱騰華：廣播處長做最終決定
港台禁直播陳浩天演講 邱騰華：廣播處長做最終決定
行會設委員會處理民族黨上訴
行會設委員會處理民族黨上訴
海洋公園連蝕3年 夜間特效匯演吸客 建STEAM教育中心 辦生物主題遊學團
海洋公園連蝕3年 夜間特效匯演吸客 建STEAM教育中心 辦生物主題遊學團
旅遊業倡大灣區品牌 一團遊多地
旅遊業倡大灣區品牌 一團遊多地
美食車吸金3600萬 迪士尼場地佔半
美食車吸金3600萬 迪士尼場地佔半
楊偉雄：服務業主導 港自動化潛力低
楊偉雄：服務業主導 港自動化潛力低
改革開放40年系列：早年投資深圳「好到如印鈔」 白車接送軍車助走私 減「孝敬」遭藉故封廠 港商踏上16年維權路
改革開放40年系列：早年投資深圳「好到如印鈔」 白車接送軍車助走私 減「孝敬」遭藉故封廠 港商踏上16年維權路
助國企重生遭毁約踢走 告贏不獲賠
助國企重生遭毁約踢走 告贏不獲賠
指當年官員辦公室設大牀 「男人來給錢 女人來脫衣」
指當年官員辦公室設大牀 「男人來給錢 女人來脫衣」
內地律師：初年政策代法例 致多糾紛
內地律師：初年政策代法例 致多糾紛
民主黨59人退黨 矛頭直指林卓廷人格 欲另立組織劍指2020立選
民主黨59人退黨 矛頭直指林卓廷人格 欲另立組織劍指2020立選
議員倡設一站式中心 支援被性侵者虐兒
議員倡設一站式中心 支援被性侵者虐兒
墮繳稅領獎騙局 受害人入稟追百萬
墮繳稅領獎騙局 受害人入稟追百萬
回家午膳被撞 父稱眼窩「腫如曹星如」 22歲車禍傷者 家長讚好Miss
回家午膳被撞 父稱眼窩「腫如曹星如」 22歲車禍傷者 家長讚好Miss
恐嚇兼狎4童　童軍領袖判入教導所
恐嚇兼狎4童　童軍領袖判入教導所
憂大麻禍港 保安局偕網紅拍片禁毒
憂大麻禍港 保安局偕網紅拍片禁毒
警掃黃兩人爬窗 男逃去女受傷
警掃黃兩人爬窗 男逃去女受傷
尊子漫畫
尊子漫畫
工程結構承載力 翻譯員話唔識譯 沙中線證人講術語 大狀都搲頭
工程結構承載力 翻譯員話唔識譯 沙中線證人講術語 大狀都搲頭
九旬義工親手做 柯仔請食潮州粿
九旬義工親手做 柯仔請食潮州粿
記者查羅興亞人危機被囚 支持者聲援
記者查羅興亞人危機被囚 支持者聲援
大學校長會撐產假加碼至14周
大學校長會撐產假加碼至14周
《延禧攻略》Google年度熱爆搜尋 本地頭條「山竹」無敵手
《延禧攻略》Google年度熱爆搜尋 本地頭條「山竹」無敵手
控制繁殖 漁護署幫野豬打避孕疫苗
控制繁殖 漁護署幫野豬打避孕疫苗