大橋離境層下季或設大零售舖

原定去年完成 口岸上蓋規劃料下年出爐

政府2015年委託顧問進行港珠澳大橋香港口岸上蓋發展的規劃研究，當時預計2017年2月完成。立法會議員田北辰昨說，規劃署網站顯示該項研究料於2019年才完成，他詢問研究延遲原因及最新進展。

機管局允交方案 研設入境車停車場

黃偉綸回覆稱，政府在《施政報告》公布會邀請機管局就口岸人工島上蓋發展提交發展方案建議，並於上月接獲機管局回覆，同意提交有關方案，當中會探討提供入境私家車停車場可行性，整個方案將涵蓋整個人工島，包括島上禁區範圍。

他解釋，由於島內大部分土地屬禁區，基於保安要求，上蓋發展項目及通道必須與禁區分隔，需建造大型平台和高架交通基建設施，而且發展方案需確保不影響已開通口岸的運作，以及通關和檢疫的保安規定，加上人工島鄰近機場，島上建築物高度受制於機場高度限制，規劃時需考慮噪音等因素。為確保維持口岸24小時正常運作，建造工程需分期施工，比一般發展項目需較高發展成本。

黃偉綸稱，政府願景是將口岸人工島連同機場三跑道系統、高端物流中心、航天城和亞博館未來發展，將大嶼山打造成「機場城市」。待機管局完成研究並提交發展方案後，政府會詳細考慮，才敲定上蓋發展方案，並適時諮詢公眾。

多名立法會議員關注大橋帶來的旅客眾多，當局短期內如何減低對東涌居民影響。黃偉綸說，政府曾召開多次跨部門會議，實施多項疏導人流措施，數周前已在口岸入境層設立臨時商店，售賣奶粉等旅客需求的商品，而明年首季口岸離境層可能開設大型零售店舖。

另外，機管局計劃在海天客運碼頭旁，興建一幢5層高的多式聯運中轉客運大樓，以及一條逾500米長的封閉式行車橋，日後旅客可在港珠澳大橋珠海和澳門口岸內的機管局服務中心辦理登機和行李託運，再乘坐專用巴士直抵機場禁區，毋須再辦理出入境手續，預料最快2022年落成。