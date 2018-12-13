換鈔者讚新鈔「很靚」 盼細面額盡快推

有為封利市 有為防偽鈔

觀塘的匯豐分行昨晨9時開門前，已有不少市民排隊等待換新鈔；上水及粉嶺的中國銀行分行則未見人龍，只有零星市民到場換鈔。吳女士特意以2萬元兌換20張1000元新鈔，她說主要留於農曆新年「封利市給兒女和新抱」。吳女士覺得新鈔「很靚」，期望細面額新鈔可盡快推出，用以封利市給街坊和朋友。

陳女士亦特意換了兩張1000元新鈔，「在銀行換較有信心」，她說可率先知道新鈔特徵，最重要是能分辨真假。她回家後亦會提醒家人，「不然在街上見到都不知是什麼」。訪問期間，陳女士不時手摸1000元新鈔，又將它放於陽光下觀看。被問到新鈔設計時，陳女士說「好似細張了」，又稱「無所謂，都是這樣，都是要習慣」。她認為，細面額的新鈔愈快推出愈好，以便市民盡快適應。

金管局早前稱，首批1000元新鈔發行量達9000萬張，佔整體千元鈔票流通量四成。至於其餘面額，明年1月23日起可兌換500元新鈔票，100元、50元及20元則預計在明年中至2020年初分批推出。