合理相信環聯違例 私隱署行動升級 展「循規調查」 可入屋視察會見證人

公署於11月28日收到環聯通報的資料外泄事故後，隨即展開「循規審查」（Compliance check）。公署表示有合理理由相信環聯違反《私隱條例》，故於11月30日按條例第38（b）條，展開深入「循規調查」（Compliance investigation），並於同日向5間與環聯合作、提供查閱簡易版信貸報告的網站平台及手機應用程式展開循規審查。

向5個網站平台展「循規審查」

根據公署網站資料，公署接到事故通報後，會先按照《私隱條例》第8條做循規審查，查找事實、確認原因和評估就事故已採取或將採取的措施成效。若公署判斷事件有違反私隱條例的表面證據、涉及敏感的個人資料或牽涉重大的公眾利益等，就會按照條例第38（b）條展開循規調查。循規調查期間，條例賦予私隱專員額外的權力，包括進入資料使用者的處所視察其個人資料系統、進行公開聆訊及會見證人等。

聶德權：完成調查後促檢討信貸守則

政制及內地事務局長聶德權昨日在立法會會議表示，公署完成調查後，政府會促請公署全面檢討《個人信貸資料實務守則》，「例如在查閱個人信貸資料的相關程序方面，是否需加強指引」，財經事務及庫務局和金管局亦會就調查結果，跟進個人信貸資料服務機構的運作模式或整體監管。他又表示，環聯受《私隱條例》及實務守則監管，「（環聯）是商業機構，不屬受金管局監管機構，金管局監管是透過銀行與資料服務機構的安排和合約關係，去確保資料得到妥善的處理」。

被問及香港有否其他信貸資料服務機構，聶德權未有正面回答，只稱銀行若發現環聯違反《私隱條例》規定，可考慮終止業務關係，「行業也會檢視現行機制有什麼可完善的空間，機制是否能適應目前的環境和需要，是否最有效的方式」。

環聯：按調查結論做必要修改

環聯表示，高度重視安全問題，該公司會根據日後最終的調查結論，進行任何必要的修改以確保消費者的個人資料得到周全保障。至於香港的所有網上消費者信貸報告查詢服務，環聯稱仍暫停提供服務，恢復後將立即對外公布。