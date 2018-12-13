聆訊揭港鐵監督四大問題

接駁螺絲帽 無即時紀錄

紅磡站工程按原設計，工程人員要把月台層板接合在連續牆上，層板中間有鋼筋扭入牆身的螺絲帽。聆訊其一關注是剪短鋼筋事件，未有按要求扭入螺絲帽。港鐵兩名工務督察都表示於2015年12月尾有看到鋼筋螺絲頭被剪短，但已即時補救，並要求禮頓向分判商發出不合格報告。2017年1月，港鐵收到中科興業董事總經理潘焯鴻指地盤有人剪鋼筯的電郵後，有上報至工程總監黃唯銘，港鐵有就此內部調查，結果未有證據顯示地盤內有大規模剪鋼筋，惟調查同時發現，港鐵並無就鋼筋螺絲帽接駁有任何即時的檢查紀錄。

無人認獲派查螺絲帽

屋宇署就工程內使用螺絲帽，有特別的監督要求，包括要委任有一定資歷的人員檢查螺絲帽並作紀錄。惟聆訊中無人承認曾獲委派檢查螺絲帽接駁，亦無就檢查留有任何紀錄。當中沙中線建造經理（土木工程）陳傑霖曾表示，委派了高級工務督察（土木工程）黃智超檢查，惟黃作供時否認，更指其上司曾清晰指出，檢查螺絲帽應由建造工程師團隊負責。

多名港鐵證人被質疑無記錄螺絲帽檢查時皆表示，依靠港鐵一份檢查表格就能得知螺絲帽接駁無問題。但負責填寫該表格的二級建造工程師（土木）關百熙卻說，簽發表格時不一定有檢查螺絲帽。

事後補紀錄無意義

由於工程期間未保存任何螺絲帽檢查紀錄，港鐵於今年6月呈交報告予政府，需要前線人員憑記憶及相片回想當時巡查狀况，並填寫及簽署後補螺絲帽檢查清單，清單日期更追溯回2017年，並夾附在報告中。港鐵工程總監黃唯銘作供時斥責，該後補清單是「作假」，亦毫無意義。

惟港鐵沙中線土木工程（南北線）總經理胡宏利卻指稱，曾在內部會議上向港鐵行政總裁梁國權及工程總監黃唯銘指出紀錄為後補。惟梁及黃否認，更指不知工程期間螺絲帽檢查無即時紀錄。