港聞

港聞一

下一篇 上一篇

設計顧問：按完工照片製竣工圖不正常

【明報專訊】沙中線委員會昨日續聆訊。沙中線紅磡站東西走廊月台層板接駁連續牆，2013年後有多種施工設計改動，該處工程雖已完工，但總承建商禮頓延至今年，才要求負責製作竣工圖則的工程設計顧問阿特金斯（Atkins），參照已完工相片及紀錄去創作竣工圖。阿特金斯公司代表昨日出庭，指「做番轉頭」做法不正常。

港鐵與禮頓就沙中線工程設計一同以阿特金斯作為顧問公司。上月港鐵與禮頓呈交聆訊委員會一份聯合聲明中，夾附了新一份竣工圖則。阿特金斯亞太區結構部主管宋治民表示，正常情况下竣工圖則會隨施工變化更新，不會像今次般，憑看完工照片及紀錄再更新竣工圖則。

指改動微仍需向屋署申請

宋治民另指，認同將東面連續牆「削頂」，改以長鋼筋代替螺絲帽連接月台層板屬「輕微改動」，但認為禮頓在施工前仍需向屋宇署提出申請。

不過，禮頓代表資深大律師石永泰質疑，連續牆應不屬於地基一部分，而且改動輕微，因此毋須申請。宋反駁，指屋宇署批准圖則信件已列明該部分建築是地基工程，如要改動需屋宇署批准。

無派員落地盤因合約無寫

阿特金斯交通業務董事John Blackwood亦有上庭，指團隊雖負責製作圖則，但不會派員落地盤，又指沙中線工程合約亦無定明公司有此職責；但被委員會主席夏正民質疑做法，是無法確保施工與圖則設計原意是否相符，而證人同意，指「未來可做得更好」。

另外，港鐵今周起於紅磡站鑿開石屎驗鋼筋，港鐵代表英國御用大律師Philip Boulding昨表示，政府曾要求港鐵嘗試把測試時間由16周壓縮至12周，但由於一些不明朗因素及風險，故港鐵不能就此承諾，但他指港鐵會盡力於2019年1月底前完成東西走廊鑿石屎工作，並向委員會提交中期進度報告。

相關字詞﹕紅磡站鋼筋問題 沙中線調查委員會

上 / 下一篇新聞

戴：赴示威區受阻 群眾佔路警之責 親自結案陳辭 稱催淚彈後三子不再掌控示威
戴：赴示威區受阻 群眾佔路警之責 親自結案陳辭 稱催淚彈後三子不再掌控示威
「我們的罪名是艱難時刻散播希望」
「我們的罪名是艱難時刻散播希望」
區會27劃界建議修訂 敲定改劃123區
區會27劃界建議修訂 敲定改劃123區
馬時亨斥禮頓噤聲不負責任 林鄭點名炒4人 因「不能容忍報告有誤」
馬時亨斥禮頓噤聲不負責任 林鄭點名炒4人 因「不能容忍報告有誤」
聆訊揭港鐵監督四大問題
聆訊揭港鐵監督四大問題
華懋資產淨值1370億元 6年升六成
華懋資產淨值1370億元 6年升六成
合理相信環聯違例 私隱署行動升級 展「循規調查」 可入屋視察會見證人
合理相信環聯違例 私隱署行動升級 展「循規調查」 可入屋視察會見證人
換鈔者讚新鈔「很靚」 盼細面額盡快推
換鈔者讚新鈔「很靚」 盼細面額盡快推
大橋離境層下季或設大零售舖
大橋離境層下季或設大零售舖
新規劃巴士總站 廁所休息室列基本設施
新規劃巴士總站 廁所休息室列基本設施
筆架山豪宅遭爆竊 失14萬財物
筆架山豪宅遭爆竊 失14萬財物
UGL案不控梁振英 律政司：證據不足
UGL案不控梁振英 律政司：證據不足
「浩鼎門」亦不告 泛民擬私人檢控
「浩鼎門」亦不告 泛民擬私人檢控
大陸首肯 台法務部調查局派員駐港
大陸首肯 台法務部調查局派員駐港
焚東條英機道具神主牌 保釣成員靖國神社被捕
焚東條英機道具神主牌 保釣成員靖國神社被捕
南京屠殺81年 海防博物館今公祭
南京屠殺81年 海防博物館今公祭
港台禁直播陳浩天演講 邱騰華：廣播處長做最終決定
港台禁直播陳浩天演講 邱騰華：廣播處長做最終決定
行會設委員會處理民族黨上訴
行會設委員會處理民族黨上訴
海洋公園連蝕3年 夜間特效匯演吸客 建STEAM教育中心 辦生物主題遊學團
海洋公園連蝕3年 夜間特效匯演吸客 建STEAM教育中心 辦生物主題遊學團
旅遊業倡大灣區品牌 一團遊多地
旅遊業倡大灣區品牌 一團遊多地
美食車吸金3600萬 迪士尼場地佔半
美食車吸金3600萬 迪士尼場地佔半
楊偉雄：服務業主導 港自動化潛力低
楊偉雄：服務業主導 港自動化潛力低
改革開放40年系列：早年投資深圳「好到如印鈔」 白車接送軍車助走私 減「孝敬」遭藉故封廠 港商踏上16年維權路
改革開放40年系列：早年投資深圳「好到如印鈔」 白車接送軍車助走私 減「孝敬」遭藉故封廠 港商踏上16年維權路
助國企重生遭毁約踢走 告贏不獲賠
助國企重生遭毁約踢走 告贏不獲賠
指當年官員辦公室設大牀 「男人來給錢 女人來脫衣」
指當年官員辦公室設大牀 「男人來給錢 女人來脫衣」
內地律師：初年政策代法例 致多糾紛
內地律師：初年政策代法例 致多糾紛
民主黨59人退黨 矛頭直指林卓廷人格 欲另立組織劍指2020立選
民主黨59人退黨 矛頭直指林卓廷人格 欲另立組織劍指2020立選
議員倡設一站式中心 支援被性侵者虐兒
議員倡設一站式中心 支援被性侵者虐兒
墮繳稅領獎騙局 受害人入稟追百萬
墮繳稅領獎騙局 受害人入稟追百萬
回家午膳被撞 父稱眼窩「腫如曹星如」 22歲車禍傷者 家長讚好Miss
回家午膳被撞 父稱眼窩「腫如曹星如」 22歲車禍傷者 家長讚好Miss
恐嚇兼狎4童　童軍領袖判入教導所
恐嚇兼狎4童　童軍領袖判入教導所
憂大麻禍港 保安局偕網紅拍片禁毒
憂大麻禍港 保安局偕網紅拍片禁毒
警掃黃兩人爬窗 男逃去女受傷
警掃黃兩人爬窗 男逃去女受傷
尊子漫畫
尊子漫畫
工程結構承載力 翻譯員話唔識譯 沙中線證人講術語 大狀都搲頭
工程結構承載力 翻譯員話唔識譯 沙中線證人講術語 大狀都搲頭
九旬義工親手做 柯仔請食潮州粿
九旬義工親手做 柯仔請食潮州粿
記者查羅興亞人危機被囚 支持者聲援
記者查羅興亞人危機被囚 支持者聲援
大學校長會撐產假加碼至14周
大學校長會撐產假加碼至14周
《延禧攻略》Google年度熱爆搜尋 本地頭條「山竹」無敵手
《延禧攻略》Google年度熱爆搜尋 本地頭條「山竹」無敵手
控制繁殖 漁護署幫野豬打避孕疫苗
控制繁殖 漁護署幫野豬打避孕疫苗