設計顧問：按完工照片製竣工圖不正常

港鐵與禮頓就沙中線工程設計一同以阿特金斯作為顧問公司。上月港鐵與禮頓呈交聆訊委員會一份聯合聲明中，夾附了新一份竣工圖則。阿特金斯亞太區結構部主管宋治民表示，正常情况下竣工圖則會隨施工變化更新，不會像今次般，憑看完工照片及紀錄再更新竣工圖則。

指改動微仍需向屋署申請

宋治民另指，認同將東面連續牆「削頂」，改以長鋼筋代替螺絲帽連接月台層板屬「輕微改動」，但認為禮頓在施工前仍需向屋宇署提出申請。

不過，禮頓代表資深大律師石永泰質疑，連續牆應不屬於地基一部分，而且改動輕微，因此毋須申請。宋反駁，指屋宇署批准圖則信件已列明該部分建築是地基工程，如要改動需屋宇署批准。

無派員落地盤因合約無寫

阿特金斯交通業務董事John Blackwood亦有上庭，指團隊雖負責製作圖則，但不會派員落地盤，又指沙中線工程合約亦無定明公司有此職責；但被委員會主席夏正民質疑做法，是無法確保施工與圖則設計原意是否相符，而證人同意，指「未來可做得更好」。

另外，港鐵今周起於紅磡站鑿開石屎驗鋼筋，港鐵代表英國御用大律師Philip Boulding昨表示，政府曾要求港鐵嘗試把測試時間由16周壓縮至12周，但由於一些不明朗因素及風險，故港鐵不能就此承諾，但他指港鐵會盡力於2019年1月底前完成東西走廊鑿石屎工作，並向委員會提交中期進度報告。