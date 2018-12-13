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馬時亨斥禮頓噤聲不負責任 林鄭點名炒4人 因「不能容忍報告有誤」

【明報專訊】港鐵壓軸證人、主席馬時亨昨到沙中線紅磡站調查委員會聆訊中作供，他並無說自己處理事件上有不足，僅指在整件事中學到很多，但他把矛頭指向承建商禮頓不負責任，指其在剪鋼筋事件被爆出後，從不向公眾交代，要港鐵承擔所有壓力。港鐵今年6月就事件呈交報告予政府，惟後來發現數錯螺絲帽數量，馬時亨說，就報告有誤，行政長官林鄭月娥直接向其表達炒人要求，指「政府不能容忍報告有誤」。

馬時亨作供中，強調已竭盡全力執行職務，又指港鐵非完美，總有空間可進步，要為香港服務多40年，甚至400年。

批禮頓把壓力全推港鐵

今年5月尾紅磡站擴建地盤被爆出有人剪鋼筋螺絲頭，引起社會關注。港鐵代表多次就事件向傳媒交代，但從未見承建商禮頓現身，馬時亨作供時表示，禮頓進行所有的工程，港鐵僅負責監督，惟禮頓選擇什麼也不說，令所有壓力都放在港鐵身上。馬斥禮頓不負責任，認為禮頓負責沙中線這樣的公共項目，不應避開公眾，即使禮頓以公司政策拒絕交代，仍覺得禮頓於事件中噤聲，是非常不負責任的做法。

稱曾詢螺絲帽數量真確否

剪鋼筋事件揭發後，政府即要求港鐵就事件呈交報告。馬時亨說，依其曾任6年局長的經驗，知道所有呈交予政府及會公開的報告都要百分百準確，而剪鋼筋問題與螺絲帽相關，「公眾未必記得很多技術細節，但會記得螺絲帽數量」。馬指就螺絲帽的數量，特意向負責製作報告的港鐵沙中線土木工程（南北線）總經理胡宏利確認數字的真確，而當時獲提供一張A3尺寸的檢查表格（spreadsheet）參看，惟作供前卻無法找回。

至今年7月，港鐵發現報告內容有錯，所寫的螺絲帽數量比實際多2000個，5名港鐵高層因而下台。馬時亨表示，當時休假回港後即收到3名政府官員的短訊，指事件嚴重，涉及工程設計改動。他隨即聯絡港鐵工程總監黃唯銘了解事件。

馬時亨憶述，黃唯銘向他解釋，由於報告要在兩周內準備，時間緊迫未能發現錯誤，他即反問︰「你覺得調查委員會及公眾會接受這個解釋？」

「政府能忍無能 不容報告錯」

就着港鐵報告有錯，行政長官林鄭月娥與馬時亨於8月6日會面，運輸及房屋局長陳帆也在席。馬時亨指林鄭月娥明言對港鐵項目管理團隊失去信心，點名要求港鐵4名高層離任。委員會代表資深大律師Ian Pennicott質疑，政府有否權力要求港鐵解僱職員。馬時亨回應，港鐵有其既定的炒人程序，故他隨即召開董事會，由於陳帆為董事會成員，故在董事會上重複了林太的意見。馬時亨又指，依其在政府工作的經驗，「政府能容忍無能力的人，但不能容忍不準確的報告」，又指林太從未表達對港鐵管理能力的意見，認為主要炒人原因是報告有誤。

相關字詞﹕螺絲帽 林鄭月娥 馬時亨 剪鋼筋 紅磡站鋼筋問題 沙中線調查委員會

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