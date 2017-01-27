區會27劃界建議修訂 敲定改劃123區

多名區議員申述失敗

失敗的申述包括選管會維持將長洲北和長洲南兩個選區合併為一個選區的建議，騰出一個選區於東涌再劃多一個新區。民建聯長洲北區議員李桂珍表示遺憾，稱長洲地方大，只有一個區議員「十分難做」，她會與長洲南區議員鄺官穩商討明年區選情况。

周浩鼎鄺俊宇被劃走選區

葵涌邨南區議員黃潤達早前反對臨時建議中，選區內的葵涌邨數座樓宇轉到葵興選區；選管會文件所載的申述理由為所涉樓宇與葵興選區之間有大斜坡相隔，而爭取多年的升降機仍未興建，申述因而接納。

另外，區議會、立法會「雙料議員」民建聯周浩鼎和民主黨鄺俊宇的部分原選區被「劃走」。選管會解釋，周浩鼎選區「東涌南」若按原分界，36,777人口會大幅超出法例許可上限，故不接納申述。周浩鼎回應稱，選區劃界已經決定，不影響他為市民服務，至於未來選舉安排言之尚早。鄺俊宇回應稱，2015年區議會選舉中他的票數在被「劃走」的地方佔優，數年間都有為相關地方爭取設施，稱「選區被劃走，但地區工作會繼續」。