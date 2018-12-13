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「我們的罪名是艱難時刻散播希望」

【明報專訊】案件踏入尾聲，首被告戴耀廷昨親自陳辭。他說案件關乎深愛香港的人，這些人相信真普選才可化解深層次矛盾；陳辭末段，他提到相信法治為公民抗命提供理據，若三子有罪，罪名是「在香港這艱難的時刻仍敢於去散播希望」，對入獄不感懼怕和羞愧。在庭內外旁聽的公眾以掌聲為陳辭作結，有人激動落淚。

戴：受馬丁路德金啟發

「佔中三子」等人與旁聽者開審前在庭外唱詩歌，更互搭膊頭祈禱。庭外公眾的掌聲伴隨戴耀廷步入庭內犯人欄。戴整理衣領後，站在犯人欄內以英語陳述。

戴耀廷開首講及公民抗命精神，指自己深受已故美國黑人民權運動領袖馬丁路德金啟發，又引述其說話，指面對拒絕談判的社會，非暴力行為可營造一次危機，迫使對方面對問題，並指將此精神栽種在「讓愛與和平佔領中環運動」當中，宣揚自我犧牲的愛及平靜安穩，而非煽惑憤怒與仇恨。

指單司法獨立不夠

需民主制度護法治

戴表示，作為香港法治及憲法的學者，相信單憑司法獨立不足以維護本港法治，若缺乏民主制度，會令政府的權力被濫用，未能保障公民的基本權利。戴憶述追求憲法權利逾30年，由從前他在大學讀法律，至兒子剛大學畢業，香港仍未有民主，而雨傘運動後仍有漫漫長路才可到達民主的終點，但「永不會放棄，也必會繼續爭取香港的民主」。

戴最後指出，「若我們真是有罪，那麼我們的罪名就是在香港這艱難的時刻仍敢於去散播希望」，又說對入獄不感懼怕和羞愧，「若這苦杯是不能挪開，我會無悔地飲下」。說畢，庭內外掌聲如雷，有人激動落淚。

■戴耀廷結案陳辭中文版全文：https://bit.ly/2PA1u1R

相關字詞﹕戴耀廷 佔中9人案

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