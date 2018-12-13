港聞

港聞一

下一篇

戴：赴示威區受阻 群眾佔路警之責 親自結案陳辭 稱催淚彈後三子不再掌控示威

【明報專訊】「佔中三子」戴耀廷、陳健民和朱耀明等9名佔領運動參與者，被控煽惑他人犯公眾妨擾一案昨續審，戴耀廷親自結案陳辭。戴指出，公民抗命的目的不是妨擾公眾，當日若非警方封鎖前往示威區的道路，阻礙群眾參與集會，馬路便不會被佔領。他形容警方不負責任拒絕開放道路，必須為示威區外造成的阻礙，以及之後發生的所有事負責；並指警方施放催淚彈及使用過度武力後，一切有所改變，示威情况不再由三子掌控。

指終院認同公民抗命港適用

戴耀廷在結案陳辭指出，公民抗命的目的不是妨擾公眾，而是想喚起大眾關注社會的不公義；而內地政府違背憲法承諾，參與公民抗命的香港人是要維護港人的憲法權利。他引述黃之鋒案中，終審法院採納公民抗命定義是「一項公開、非暴力、真誠的政治行為，通常是為了導致法律上或社會上的改變，所作出的違法行為」，認為終院認同公民抗命的概念適用於香港。

稱無想過佔領示威區外地方

至於示威者後來佔領分域碼頭街及夏慤道，令示威區外受阻，戴認為屬警方之責。他解釋，提前宣布佔中時，只意圖叫人到政府總部一帶的示威區，行使和平示威自由的權利，無想過佔領示威區以外的地方，並指自2012年的反國教科運動，政總外的添美道、立法會道等區域，已被普遍認同可作大型公眾集會之用。

他續說，若非警方後來封鎖通往示威區的道路，阻礙示威者參與集會，示威者不會意圖佔領分域碼頭街及夏慤道，形容警方在目睹大量人意圖進入示威區的情况下，仍不負責任地拒絕開路，必須為示威區外造成的阻礙及之後發生的所有事負責。

指警使用過度武力

最重要帶群眾回家

戴說，警方施放87枚催淚彈及使用過度武力後，一切有所改變，示威情况不再由三子掌控，「到了那時候，我們覺得最重要的事，就是帶領參加運動的人平安回家」。

原佔中計劃最多維持5日

戴提到若按原定的「讓愛與和平佔領中環運動」計劃，佔領最多維持5日，當中涉及兩天公眾假期和兩天周末，所涉馬路在公眾假期可自由使用，雖或觸犯未經批准集結的規定，但不會對公眾構成不合理阻礙。

至於三子被控串謀及煽惑他人煽惑等控罪，戴認為屬過度檢控，又指控方以三子的公開發言為證據，將扼殺所有公民抗命，更令社會出現寒蟬效應，令很多合理的言論被噤聲。

陳朱大狀：原協議未曾發生

代表陳健民和朱耀明的資深大律師麥高義則陳辭稱，三子被控的串謀犯公眾妨擾罪，所涉是一個協議，而協議的內容未曾發生，當中的人數、相關阻礙會否構成公眾妨擾等均屬未知之數。儘管有3000人曾簽署信念書，三子仍未能知悉最終出席的人數。而2014年9月28日宣布佔中當日，計劃已屬全新，原計劃則被拋棄。

被告依序為戴耀廷、陳健民、朱耀明、陳淑莊、邵家臻、張秀賢、鍾耀華、黃浩銘及李永達。辯方今天繼續陳辭。

【案件編號：DCCC 480/17】

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕佔中9人案 串謀犯公眾妨擾罪 佔中三子 朱耀明 陳健民 戴耀廷

上 / 下一篇新聞

「我們的罪名是艱難時刻散播希望」
「我們的罪名是艱難時刻散播希望」
區會27劃界建議修訂 敲定改劃123區
區會27劃界建議修訂 敲定改劃123區
馬時亨斥禮頓噤聲不負責任 林鄭點名炒4人 因「不能容忍報告有誤」
馬時亨斥禮頓噤聲不負責任 林鄭點名炒4人 因「不能容忍報告有誤」
設計顧問：按完工照片製竣工圖不正常
設計顧問：按完工照片製竣工圖不正常
聆訊揭港鐵監督四大問題
聆訊揭港鐵監督四大問題
華懋資產淨值1370億元 6年升六成
華懋資產淨值1370億元 6年升六成
合理相信環聯違例 私隱署行動升級 展「循規調查」 可入屋視察會見證人
合理相信環聯違例 私隱署行動升級 展「循規調查」 可入屋視察會見證人
換鈔者讚新鈔「很靚」 盼細面額盡快推
換鈔者讚新鈔「很靚」 盼細面額盡快推
大橋離境層下季或設大零售舖
大橋離境層下季或設大零售舖
新規劃巴士總站 廁所休息室列基本設施
新規劃巴士總站 廁所休息室列基本設施
筆架山豪宅遭爆竊 失14萬財物
筆架山豪宅遭爆竊 失14萬財物
UGL案不控梁振英 律政司：證據不足
UGL案不控梁振英 律政司：證據不足
「浩鼎門」亦不告 泛民擬私人檢控
「浩鼎門」亦不告 泛民擬私人檢控
大陸首肯 台法務部調查局派員駐港
大陸首肯 台法務部調查局派員駐港
焚東條英機道具神主牌 保釣成員靖國神社被捕
焚東條英機道具神主牌 保釣成員靖國神社被捕
南京屠殺81年 海防博物館今公祭
南京屠殺81年 海防博物館今公祭
港台禁直播陳浩天演講 邱騰華：廣播處長做最終決定
港台禁直播陳浩天演講 邱騰華：廣播處長做最終決定
行會設委員會處理民族黨上訴
行會設委員會處理民族黨上訴
海洋公園連蝕3年 夜間特效匯演吸客 建STEAM教育中心 辦生物主題遊學團
海洋公園連蝕3年 夜間特效匯演吸客 建STEAM教育中心 辦生物主題遊學團
旅遊業倡大灣區品牌 一團遊多地
旅遊業倡大灣區品牌 一團遊多地
美食車吸金3600萬 迪士尼場地佔半
美食車吸金3600萬 迪士尼場地佔半
楊偉雄：服務業主導 港自動化潛力低
楊偉雄：服務業主導 港自動化潛力低
改革開放40年系列：早年投資深圳「好到如印鈔」 白車接送軍車助走私 減「孝敬」遭藉故封廠 港商踏上16年維權路
改革開放40年系列：早年投資深圳「好到如印鈔」 白車接送軍車助走私 減「孝敬」遭藉故封廠 港商踏上16年維權路
助國企重生遭毁約踢走 告贏不獲賠
助國企重生遭毁約踢走 告贏不獲賠
指當年官員辦公室設大牀 「男人來給錢 女人來脫衣」
指當年官員辦公室設大牀 「男人來給錢 女人來脫衣」
內地律師：初年政策代法例 致多糾紛
內地律師：初年政策代法例 致多糾紛
民主黨59人退黨 矛頭直指林卓廷人格 欲另立組織劍指2020立選
民主黨59人退黨 矛頭直指林卓廷人格 欲另立組織劍指2020立選
議員倡設一站式中心 支援被性侵者虐兒
議員倡設一站式中心 支援被性侵者虐兒
墮繳稅領獎騙局 受害人入稟追百萬
墮繳稅領獎騙局 受害人入稟追百萬
回家午膳被撞 父稱眼窩「腫如曹星如」 22歲車禍傷者 家長讚好Miss
回家午膳被撞 父稱眼窩「腫如曹星如」 22歲車禍傷者 家長讚好Miss
恐嚇兼狎4童　童軍領袖判入教導所
恐嚇兼狎4童　童軍領袖判入教導所
憂大麻禍港 保安局偕網紅拍片禁毒
憂大麻禍港 保安局偕網紅拍片禁毒
警掃黃兩人爬窗 男逃去女受傷
警掃黃兩人爬窗 男逃去女受傷
尊子漫畫
尊子漫畫
工程結構承載力 翻譯員話唔識譯 沙中線證人講術語 大狀都搲頭
工程結構承載力 翻譯員話唔識譯 沙中線證人講術語 大狀都搲頭
九旬義工親手做 柯仔請食潮州粿
九旬義工親手做 柯仔請食潮州粿
記者查羅興亞人危機被囚 支持者聲援
記者查羅興亞人危機被囚 支持者聲援
大學校長會撐產假加碼至14周
大學校長會撐產假加碼至14周
《延禧攻略》Google年度熱爆搜尋 本地頭條「山竹」無敵手
《延禧攻略》Google年度熱爆搜尋 本地頭條「山竹」無敵手
控制繁殖 漁護署幫野豬打避孕疫苗
控制繁殖 漁護署幫野豬打避孕疫苗