戴：赴示威區受阻 群眾佔路警之責 親自結案陳辭 稱催淚彈後三子不再掌控示威

指終院認同公民抗命港適用

戴耀廷在結案陳辭指出，公民抗命的目的不是妨擾公眾，而是想喚起大眾關注社會的不公義；而內地政府違背憲法承諾，參與公民抗命的香港人是要維護港人的憲法權利。他引述黃之鋒案中，終審法院採納公民抗命定義是「一項公開、非暴力、真誠的政治行為，通常是為了導致法律上或社會上的改變，所作出的違法行為」，認為終院認同公民抗命的概念適用於香港。

稱無想過佔領示威區外地方

至於示威者後來佔領分域碼頭街及夏慤道，令示威區外受阻，戴認為屬警方之責。他解釋，提前宣布佔中時，只意圖叫人到政府總部一帶的示威區，行使和平示威自由的權利，無想過佔領示威區以外的地方，並指自2012年的反國教科運動，政總外的添美道、立法會道等區域，已被普遍認同可作大型公眾集會之用。

他續說，若非警方後來封鎖通往示威區的道路，阻礙示威者參與集會，示威者不會意圖佔領分域碼頭街及夏慤道，形容警方在目睹大量人意圖進入示威區的情况下，仍不負責任地拒絕開路，必須為示威區外造成的阻礙及之後發生的所有事負責。

指警使用過度武力

最重要帶群眾回家

戴說，警方施放87枚催淚彈及使用過度武力後，一切有所改變，示威情况不再由三子掌控，「到了那時候，我們覺得最重要的事，就是帶領參加運動的人平安回家」。

原佔中計劃最多維持5日

戴提到若按原定的「讓愛與和平佔領中環運動」計劃，佔領最多維持5日，當中涉及兩天公眾假期和兩天周末，所涉馬路在公眾假期可自由使用，雖或觸犯未經批准集結的規定，但不會對公眾構成不合理阻礙。

至於三子被控串謀及煽惑他人煽惑等控罪，戴認為屬過度檢控，又指控方以三子的公開發言為證據，將扼殺所有公民抗命，更令社會出現寒蟬效應，令很多合理的言論被噤聲。

陳朱大狀：原協議未曾發生

代表陳健民和朱耀明的資深大律師麥高義則陳辭稱，三子被控的串謀犯公眾妨擾罪，所涉是一個協議，而協議的內容未曾發生，當中的人數、相關阻礙會否構成公眾妨擾等均屬未知之數。儘管有3000人曾簽署信念書，三子仍未能知悉最終出席的人數。而2014年9月28日宣布佔中當日，計劃已屬全新，原計劃則被拋棄。

被告依序為戴耀廷、陳健民、朱耀明、陳淑莊、邵家臻、張秀賢、鍾耀華、黃浩銘及李永達。辯方今天繼續陳辭。

【案件編號：DCCC 480/17】

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