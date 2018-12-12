改革開放40周年展 多提商經未見六四

講番展覽，新聞處介紹展覽目的係希望突顯香港喺改革開放過程中既是「貢獻者」亦是「受惠者」，例如內地「引進外資」港商最早響應，展覽展出香港商人伍沾德、其女兒伍淑清，與中國民航總局合資做航空食品嘅合同。

新聞處：展覽望突顯港既貢獻亦受惠

展場中有10米長嘅「里程碑」，播放改革開放4個階段4條影片，包括較早階段嘅鄧小平片段，亦有全國政協副主席梁振英參與編寫內地第一份土地拍賣標書，但就無「六四事件」。Emily向新聞處了解，對方電郵回覆話「展覽內容主要涵蓋工商業、金融財經、生活及體育文化交流和創新科技等經濟及民生範疇」。

場內播放10套被形容為「深受觀眾歡迎」嘅中港合拍電影嘅精華片段，包括《桃姐》、《投名狀》、《建軍大業》等。政府第一次喺自己嘅展覽播放「裸眼3D短片」，即觀眾毋須戴3D眼鏡，都可以喺顯示屏睇到立體影像浮現眼前，兩分鐘短片帶出香港喺「一國兩制」下嘅優勢同機遇。展覽今日起至明年1月28日開放予公眾免費參觀。