兩項失當判除牌半年 紗布封喉案醫生上訴

稱錯信護士 25醫生聯署求情

上訴人黃卓義一方表示，醫委會的裁決沒清楚列明判罰時有否考慮各個求情因素，及給予各因素多少比重。上訴方亦認為牽涉本事故的所有人都應就結果共同承擔責任，而上訴人當時只是錯誤相信涉案護士經過專業訓練，才沒留意病人遭紗布封喉。

不過，上訴庭質疑本案中不存在共同承擔責任，因為在照顧病人一事上，不認為任何人可依賴他人完成工作。上訴庭並質疑上訴人是將責任推卸在他人身上，上訴方否認。

上訴庭醫委質疑推卸責任

上訴方另表示，醫委會的判罰是為了保障大眾，而醫生聯署信中表示上訴人事發後7年仍表現專業盡責，並不屬於不可被判緩刑的一種。然而，上訴庭表示醫委會判罰亦是為了維持醫生的名譽及專業。

醫委會一方則稱，醫委會在裁決中已表明上訴人的專業失當嚴重，在涉案10日期間，上訴人曾巡房8次，卻完全沒發現這個明顯的失誤，而在求情時他只是將責任推卸在護士身上，及自稱是醫管局制度崩潰的受害者，明顯沒有悔意。

【案件編號：CACV206/2018】