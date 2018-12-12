港聞

港聞二

下一篇 上一篇

兩項失當判除牌半年 紗布封喉案醫生上訴

【明報專訊】6年半前在九龍醫院發生的「紗布封喉」奪命案，醫務委員會早前裁定主診醫生黃卓義兩項專業失當，評定他未達註冊醫生應有水平，判除牌半年。黃卓義就判罰提出上訴，上訴方昨表示有25名醫生聯署為黃求情，稱黃是盡責及可靠的醫生，要求改判停牌半年，但緩刑兩年。上訴庭聽取陳辭後，押後頒布裁決。

稱錯信護士 25醫生聯署求情

上訴人黃卓義一方表示，醫委會的裁決沒清楚列明判罰時有否考慮各個求情因素，及給予各因素多少比重。上訴方亦認為牽涉本事故的所有人都應就結果共同承擔責任，而上訴人當時只是錯誤相信涉案護士經過專業訓練，才沒留意病人遭紗布封喉。

不過，上訴庭質疑本案中不存在共同承擔責任，因為在照顧病人一事上，不認為任何人可依賴他人完成工作。上訴庭並質疑上訴人是將責任推卸在他人身上，上訴方否認。

上訴庭醫委質疑推卸責任

上訴方另表示，醫委會的判罰是為了保障大眾，而醫生聯署信中表示上訴人事發後7年仍表現專業盡責，並不屬於不可被判緩刑的一種。然而，上訴庭表示醫委會判罰亦是為了維持醫生的名譽及專業。

醫委會一方則稱，醫委會在裁決中已表明上訴人的專業失當嚴重，在涉案10日期間，上訴人曾巡房8次，卻完全沒發現這個明顯的失誤，而在求情時他只是將責任推卸在護士身上，及自稱是醫管局制度崩潰的受害者，明顯沒有悔意。

【案件編號：CACV206/2018】

上 / 下一篇新聞

孟三度聆訊前夕 華拘加前外交官 孟律師提8747萬保釋金 夫擔保資格受質疑
孟三度聆訊前夕 華拘加前外交官 孟律師提8747萬保釋金 夫擔保資格受質疑
加法庭公開孟晚舟3特區護照：同日到期 兩已剪角 林鄭回應：任何時候只一本有效
加法庭公開孟晚舟3特區護照：同日到期 兩已剪角 林鄭回應：任何時候只一本有效
劉鶴與美代表通話 特朗普：中美對話富成效
劉鶴與美代表通話 特朗普：中美對話富成效
北角車禍4死 家屬昨現場拜祭 與同學敘舊 變七旬死者最後午餐
北角車禍4死 家屬昨現場拜祭 與同學敘舊 變七旬死者最後午餐
司機為退役華籍英兵 曾駐守運輸隊
司機為退役華籍英兵 曾駐守運輸隊
皇都三柱力護水電舖
皇都三柱力護水電舖
生意糾紛一蹶不振 靠「師奶精神」再站起 失店另起爐灶 台灣媽媽重登米芝蓮
生意糾紛一蹶不振 靠「師奶精神」再站起 失店另起爐灶 台灣媽媽重登米芝蓮
自置或剛續租 5初登榜小店避死亡之吻
自置或剛續租 5初登榜小店避死亡之吻
米芝蓮食物作招徠 水晶巴士裁無牌食肆
米芝蓮食物作招徠 水晶巴士裁無牌食肆
指綱要稱考慮有10萬人 未按原定結束日自首 佔中案控方結案：三子有意無限期佔領
指綱要稱考慮有10萬人 未按原定結束日自首 佔中案控方結案：三子有意無限期佔領
引3案指示威阻街 不能越「合理」界線
引3案指示威阻街 不能越「合理」界線
戴盼自行結案陳辭 代表律師：尊重決定
戴盼自行結案陳辭 代表律師：尊重決定
保母車避車撞壆9傷 六旬保母命危
保母車避車撞壆9傷 六旬保母命危
學院創始成員 鄔楓獲薦任中大法學院長
學院創始成員 鄔楓獲薦任中大法學院長
待發死亡證 不治冠忠司機年初車禍押後訊
待發死亡證 不治冠忠司機年初車禍押後訊
改革開放40年系列：港商引入第一罐 助青島啤向外走 羅富昌評華商「富起來」反面教材：貪勝不知輸
改革開放40年系列：港商引入第一罐 助青島啤向外走 羅富昌評華商「富起來」反面教材：貪勝不知輸
談《厲害了，我的國》 羅：倒自己米
談《厲害了，我的國》 羅：倒自己米
粵「騰籠換鳥」 升級高端產業 佘繼標：港商遭兔死狗烹
粵「騰籠換鳥」 升級高端產業 佘繼標：港商遭兔死狗烹
差餉寬減擬限一業主一伙 未阻持多公司擁多物業重複受惠
差餉寬減擬限一業主一伙 未阻持多公司擁多物業重複受惠
7局長支持淨值新低 張建宗評分破底
7局長支持淨值新低 張建宗評分破底
被控妨礙立會人員執行職務 尹兆堅林卓廷不認罪
被控妨礙立會人員執行職務 尹兆堅林卓廷不認罪
10年60教師涉性罪行撤資格 傳真社：無通報指引 有校大半年未告知家長
10年60教師涉性罪行撤資格 傳真社：無通報指引 有校大半年未告知家長
訓導30年前狎5學生案 轉介區域法院
訓導30年前狎5學生案 轉介區域法院
854小販牌收回 423攤位供申請
854小販牌收回 423攤位供申請
電動車「一換一」月批不足30宗 團體批失敗倡降門檻
電動車「一換一」月批不足30宗 團體批失敗倡降門檻
千萬元按揭騙案 真業主稱曾失身分證
千萬元按揭騙案 真業主稱曾失身分證
港大情侶墮海命危
港大情侶墮海命危
七旬翁遭旅巴輾過危殆
七旬翁遭旅巴輾過危殆
有機物料代傳統無機半導體 中大學者研傳感器 呼氣測肺癌
有機物料代傳統無機半導體 中大學者研傳感器 呼氣測肺癌
創科局創科賽 助勝出項目產品化
創科局創科賽 助勝出項目產品化
專欄：中小微企的「IT毒」 ／文：章濤
專欄：中小微企的「IT毒」 ／文：章濤
戲曲中心派免費飛 網站一度無法登入
戲曲中心派免費飛 網站一度無法登入
感情糾紛 男子追斬女子
感情糾紛 男子追斬女子
尊子漫畫
尊子漫畫
出席6周年晚宴 林鄭合唱為經民聯籌1000萬
出席6周年晚宴 林鄭合唱為經民聯籌1000萬
新鈔印刷需時 金牛今先面世
新鈔印刷需時 金牛今先面世
改革開放40周年展 多提商經未見六四
改革開放40周年展 多提商經未見六四
新東白鴿今開記招 料正式宣布退黨
新東白鴿今開記招 料正式宣布退黨
選舉處將用IG 推動年輕人登記選民
選舉處將用IG 推動年輕人登記選民