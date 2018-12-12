專欄：中小微企的「IT毒」 ／文：章濤

紙筆記錄有時才最適合

的確，紙筆記錄這做法不是最有效率，客戶要利用當中的漏洞來佔便宜亦不是無可能，但你卻不用花十萬八萬去建系統，然後在版本更新、系統維護、資料備份方面再有長期的資源投入；再者，就算你做妥以上一切程序，牽涉其中的任何東西都有出錯或失靈的可能，而成本都遠比紙和筆大，但始終有人迷信IT才是最好方法，有如中IT毒。

應用免費軟件無疑比由零開始做一個專屬系統好，但同樣需要系統維護和更新等，擺脫不了科技背後的風險，更重要是，這門生意的規模根本不值得花這筆錢。直接跳到要訴諸IT的同時，其實多少也反映當事人對業務的理解未夠透徹。

社會吹捧IT 以為可盡解難題

目前社會上對科技的吹捧，令大家都認為凡事都要有電腦來提高效率，中小微企在這種氛圍下亦容易受影響，但往往矯枉過正，將系統想像成一切的起點，忽略了自己要對業務作出深刻思考。

被IT大趨勢完全拋離是問題，但盲目認定IT是可拆解一切難題的靈丹妙藥、中IT毒的問題可能更大；釐清自己的業務重點，從運作中找出真正有用的用戶需求，加以回應，將心思放在業務而非IT上，自然可以百「毒」不侵。

作者 章濤（UDomain創辦人及行政總裁、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]