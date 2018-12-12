港聞
章濤 財科暗戰

港聞二

下一篇 上一篇

專欄：中小微企的「IT毒」 ／文：章濤

【明報專訊】假設你營運一家洗衣店，客戶就是方圓幾條街的街坊，生意流程離不開顧客付款取單、憑單取貨，你再按單號到相應位置找出顧客的衣服，整個流程或需花上數分鐘，效率不高。然後就會有人想起這種類似的流程，連鎖物流公司用一個條碼或二維碼就可解決，認為洗衣店何不也好好效法。但我覺得訴諸科技的做法，要投入的成本與效益極不相符，反而用紙、筆、單據才最切合洗衣店運作——不但花費的金錢最少，而且操作簡單，不需任何額外的培訓和課程，已能輕易上手。

紙筆記錄有時才最適合

的確，紙筆記錄這做法不是最有效率，客戶要利用當中的漏洞來佔便宜亦不是無可能，但你卻不用花十萬八萬去建系統，然後在版本更新、系統維護、資料備份方面再有長期的資源投入；再者，就算你做妥以上一切程序，牽涉其中的任何東西都有出錯或失靈的可能，而成本都遠比紙和筆大，但始終有人迷信IT才是最好方法，有如中IT毒。

應用免費軟件無疑比由零開始做一個專屬系統好，但同樣需要系統維護和更新等，擺脫不了科技背後的風險，更重要是，這門生意的規模根本不值得花這筆錢。直接跳到要訴諸IT的同時，其實多少也反映當事人對業務的理解未夠透徹。

社會吹捧IT 以為可盡解難題

目前社會上對科技的吹捧，令大家都認為凡事都要有電腦來提高效率，中小微企在這種氛圍下亦容易受影響，但往往矯枉過正，將系統想像成一切的起點，忽略了自己要對業務作出深刻思考。

被IT大趨勢完全拋離是問題，但盲目認定IT是可拆解一切難題的靈丹妙藥、中IT毒的問題可能更大；釐清自己的業務重點，從運作中找出真正有用的用戶需求，加以回應，將心思放在業務而非IT上，自然可以百「毒」不侵。

作者 章濤（UDomain創辦人及行政總裁、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]

相關字詞﹕創科線

上 / 下一篇新聞

孟三度聆訊前夕 華拘加前外交官 孟律師提8747萬保釋金 夫擔保資格受質疑
孟三度聆訊前夕 華拘加前外交官 孟律師提8747萬保釋金 夫擔保資格受質疑
加法庭公開孟晚舟3特區護照：同日到期 兩已剪角 林鄭回應：任何時候只一本有效
加法庭公開孟晚舟3特區護照：同日到期 兩已剪角 林鄭回應：任何時候只一本有效
劉鶴與美代表通話 特朗普：中美對話富成效
劉鶴與美代表通話 特朗普：中美對話富成效
北角車禍4死 家屬昨現場拜祭 與同學敘舊 變七旬死者最後午餐
北角車禍4死 家屬昨現場拜祭 與同學敘舊 變七旬死者最後午餐
司機為退役華籍英兵 曾駐守運輸隊
司機為退役華籍英兵 曾駐守運輸隊
皇都三柱力護水電舖
皇都三柱力護水電舖
生意糾紛一蹶不振 靠「師奶精神」再站起 失店另起爐灶 台灣媽媽重登米芝蓮
生意糾紛一蹶不振 靠「師奶精神」再站起 失店另起爐灶 台灣媽媽重登米芝蓮
自置或剛續租 5初登榜小店避死亡之吻
自置或剛續租 5初登榜小店避死亡之吻
米芝蓮食物作招徠 水晶巴士裁無牌食肆
米芝蓮食物作招徠 水晶巴士裁無牌食肆
指綱要稱考慮有10萬人 未按原定結束日自首 佔中案控方結案：三子有意無限期佔領
指綱要稱考慮有10萬人 未按原定結束日自首 佔中案控方結案：三子有意無限期佔領
引3案指示威阻街 不能越「合理」界線
引3案指示威阻街 不能越「合理」界線
戴盼自行結案陳辭 代表律師：尊重決定
戴盼自行結案陳辭 代表律師：尊重決定
保母車避車撞壆9傷 六旬保母命危
保母車避車撞壆9傷 六旬保母命危
學院創始成員 鄔楓獲薦任中大法學院長
學院創始成員 鄔楓獲薦任中大法學院長
待發死亡證 不治冠忠司機年初車禍押後訊
待發死亡證 不治冠忠司機年初車禍押後訊
改革開放40年系列：港商引入第一罐 助青島啤向外走 羅富昌評華商「富起來」反面教材：貪勝不知輸
改革開放40年系列：港商引入第一罐 助青島啤向外走 羅富昌評華商「富起來」反面教材：貪勝不知輸
談《厲害了，我的國》 羅：倒自己米
談《厲害了，我的國》 羅：倒自己米
粵「騰籠換鳥」 升級高端產業 佘繼標：港商遭兔死狗烹
粵「騰籠換鳥」 升級高端產業 佘繼標：港商遭兔死狗烹
差餉寬減擬限一業主一伙 未阻持多公司擁多物業重複受惠
差餉寬減擬限一業主一伙 未阻持多公司擁多物業重複受惠
7局長支持淨值新低 張建宗評分破底
7局長支持淨值新低 張建宗評分破底
被控妨礙立會人員執行職務 尹兆堅林卓廷不認罪
被控妨礙立會人員執行職務 尹兆堅林卓廷不認罪
10年60教師涉性罪行撤資格 傳真社：無通報指引 有校大半年未告知家長
10年60教師涉性罪行撤資格 傳真社：無通報指引 有校大半年未告知家長
訓導30年前狎5學生案 轉介區域法院
訓導30年前狎5學生案 轉介區域法院
854小販牌收回 423攤位供申請
854小販牌收回 423攤位供申請
電動車「一換一」月批不足30宗 團體批失敗倡降門檻
電動車「一換一」月批不足30宗 團體批失敗倡降門檻
千萬元按揭騙案 真業主稱曾失身分證
千萬元按揭騙案 真業主稱曾失身分證
港大情侶墮海命危
港大情侶墮海命危
七旬翁遭旅巴輾過危殆
七旬翁遭旅巴輾過危殆
有機物料代傳統無機半導體 中大學者研傳感器 呼氣測肺癌
有機物料代傳統無機半導體 中大學者研傳感器 呼氣測肺癌
創科局創科賽 助勝出項目產品化
創科局創科賽 助勝出項目產品化
戲曲中心派免費飛 網站一度無法登入
戲曲中心派免費飛 網站一度無法登入
兩項失當判除牌半年 紗布封喉案醫生上訴
兩項失當判除牌半年 紗布封喉案醫生上訴
感情糾紛 男子追斬女子
感情糾紛 男子追斬女子
尊子漫畫
尊子漫畫
出席6周年晚宴 林鄭合唱為經民聯籌1000萬
出席6周年晚宴 林鄭合唱為經民聯籌1000萬
新鈔印刷需時 金牛今先面世
新鈔印刷需時 金牛今先面世
改革開放40周年展 多提商經未見六四
改革開放40周年展 多提商經未見六四
新東白鴿今開記招 料正式宣布退黨
新東白鴿今開記招 料正式宣布退黨
選舉處將用IG 推動年輕人登記選民
選舉處將用IG 推動年輕人登記選民