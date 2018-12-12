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創科局創科賽 助勝出項目產品化

【明報專訊】創新科技局向立法會申請5億元撥款舉辦「城市創科大挑戰」，鼓勵大眾以創新科技解決市民生活問題。政府會於參加者中選取一或多個項目協助開發，並交公營機構或社區試用，以及資助項目產品化。

以創科解決市民生活問題

特首林鄭月娥於今年《施政報告》提出撥款5億元，未來5年每年舉辦「城市創科大挑戰」。創科局昨提交文件申請撥款並交代細節。局方表示計劃目標是推廣科技應用，以創科解決民生問題，並將創新意念或發明產品化，帶進市民生活。比賽分公開組及學生組，前者供大專生、研究生、公司或機構參與，後者涵蓋中學或以下學生。

參賽者須先提交概念方案，供創科業界及投資者等組成的評審委員會初審，選出較優秀作品。入圍參賽者將獲安排參加工作坊，其後須改良及提交詳細方案，並於決賽中向評審委員會講解及展示。勝出者除獲發獎金，亦有機會參與科技園的創業培育計劃或其他支援計劃。局方亦會選取一或多個優勝方案，協助繼續開發並交公營機構或社區試用，亦會資助項目產品化。學生組的優勝者則獲發獎學金和獎座。

莫乃光倡比賽題目宜闊

立法會資訊科技界議員莫乃光歡迎計劃，建議政府考慮如何訂定比賽題目，「若太死板就似出tender（標書）」。他認為比賽較適合題目較闊項目，可容納具創意及探索性的方案，並與公營機構一同試行，而非單純是以公務員心態、對參賽方案「衡工量值」，扼殺創意。

相關字詞﹕城市創科大挑戰 創科線 創科線

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