有機物料代傳統無機半導體 中大學者研傳感器 呼氣測肺癌

明報記者

有機半導體材料成本低柔韌

我們日常使用的電子產品，如智能電話、電腦、顯示屏等，均應用了以半導體材料製成的電晶體，即晶片上的電子元件。而目前常用的半導體大多為無機材料，如矽，其效能高，不過生產過程繁複，並需以高溫生產。而由有機材料（即含碳化合物）製成的半導體，則可在室溫環境下列印出來，故成本較低，亦具備柔性，可製作具柔韌度的產品。因此，由中大化學系副系主任繆謙帶領的團隊過去一直研究以有機材料取代傳統無機材料。

2006年，繆謙加入中大化學系，並組建「有機化學及分子材料實驗室」投入研究，其團隊設計及合成了一系列有機半導體材料，並以該些材料製造出高性能N型有機薄膜電晶體。

發現自組裝結構 製電子傳感器

近年，團隊亦發現一種「自組裝結構（self-assembly）」，即分子之間在沒有外部干預下，組成有組織的結構，可以向有機半導體材料加入各種官能基（functional groups），並以此為基礎製作電子傳感器，檢測水溶液中濃度極低的離子和蛋白質，可應用於食品檢測、環境監測、醫學檢測等。

裘槎優秀科研者得主

繆謙表示，會利用「裘槎優秀科研者獎」中資助的200萬元研究經費，開展與其他學系合作的項目，研發輕巧的電子傳感器，料可從人體呼出的氣體或血液中，檢測出肺癌患者獨有的化學物質，做到早期檢測。