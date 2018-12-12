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電動車「一換一」月批不足30宗 團體批失敗倡降門檻

【明報專訊】政府在本年度《財政預算案》提出電動私家車「一換一」換車計劃，惟運輸署資料顯示，計劃實施9個月來平均每月批核不足30宗。有關注團體批評計劃失敗，建議降低門檻，把申請者須為「舊私家車登記車主連續3年或以上」的要求降低至1年。

電動私家車「一換一」換車計劃今年2月28日起實施，車主若銷毁舊私家車再買新電動車，最多可獲25萬元首次登記稅寬減，即車價37.75萬元以下電動車可獲全額免稅。但申請者須符3項條件，包括舊車須在港首次登記最少6年、車主必須是舊車連續3年或以上的登記車主，以及換車前必須最少20個月領有有效車輛牌照。計劃為期3年至2021年3月31日。

不過，根據運輸署資料，「一換一」計劃實施至今年11月的9個月間，共批核268宗申請，平均每月不足30宗申請，加上其他新登記電動私家車，期內合共僅378輛新登記電動車。

官憂掀二手炒風 團體稱過慮

香港汽車及交通關注組昨與環保署及運輸署官員會面。關注組召集人葉世雄形容計劃失敗，指有車主希望換電動車，但計劃申請門檻變相令車主需駕駛滿3年舊車才能換新車，打消不少車主換電動車念頭，亦無助減低廢氣排放。他建議降低申請門檻，將3年要求減低至1年，認為可增加車主換電動車誘因。葉世雄稱，會上曾向部門反映訴求，但他引述有環保署官員稱，計劃實施未足一年，成效有待觀望，認為至今「不算失敗」，又稱憂慮放寬門檻會助長二手燃油私家車炒風。他認為這是不必要憂慮，未聽聞業界有人會因「一換一」計劃而炒賣二手車。

環境局：僅實施9月 續留意

環境局回覆稱，現時「一換一」計劃規定，車主必須是舊私家車的登記車主連續3年或以上，一方面鼓勵車主換車時選擇電動車，同時避免有人從外地或二手市場搜集大量舊私家車參與計劃，從中圖利，截至3月底約18.6萬輛私家車符合條件，並稱現並無計劃更改計劃的申請條件。當局稱，計劃實施至今僅9個月，會繼續留意電動私家車發展情况。

相關字詞﹕一換一 電動車

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