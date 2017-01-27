854小販牌收回 423攤位供申請

數目減半 稱因重置理順佈局

據食物及衛生局和食環署向立法會提交文件，食環署推行為期5年的「固定攤位持牌小販資助計劃」在今年6月結束。4330名固定攤位持牌小販中，有854名小販申請交回牌照以領取特惠金，所有申請的審批程序已完成。但當中只騰出237個空置攤位，加上因其他原因空置的186個攤位，目前可供日後申請的空置攤位只得423個。政府亦建議，這些空置攤位平均分予持牌報販、持牌流動小販、擁有5年或以上年資已登記的小販助手及公眾人士。

民主黨尹兆堅及許智峯關注，空置攤位數目接近減半的原因。副食環署長（環境衛生）黃淑嫻解釋，部分收回的空置攤位用於重置因消防安全考慮而須搬遷攤檔者，部分為理順排檔區整體佈局的攤位，亦有部分因風險較高不宜設置攤檔，如位於樓宇逃生樓梯出口6米半徑範圍、緊急車通道等。

議員問增否 食環署：諮詢區會

民建聯劉國勳及工聯會何啟明則查詢本港各區包括新市鎮會否新增攤位，黃淑嫻回應稱過往數年沒有新增攤位，但局方持開放態度，會先諮詢區議會意見。她強調，希望先踏出第一步，「有400幾個位，社會有如此大需求，先做這一步」。何啟明認為，政府考慮新發的小販牌照中，設5年的營運期並不足夠。