10年60教師涉性罪行撤資格 傳真社：無通報指引 有校大半年未告知家長

傳真社取得教育局數據，2007至16年有57宗教師干犯性罪行而被定罪個案，有3宗個案罪名不成立；而干犯性罪行被教育局取消註冊資格或拒絕註冊申請的教師共60人。以年份計，2010年最多，有12宗；其次是2012年10宗。

教局：不論定罪否 結案速審資格

局方未有透露被裁定罪名不成立的3名教師，是否同樣被取消教師註冊資格。教育局稱，根據現行機制，無論有關教師是否被定罪，在有關教師的個案結束後（即證實再無上訴），會根據法庭文件和所掌握資料，盡快審議教師有否涉及失德行為和檢討其註冊資格，確保學生安全。若教師被裁定干犯嚴重罪行（包括性罪行，特別是受害者是其學生）或行為嚴重失德（例如其品行對學生安全和福祉構成嚴重危險），會取消教師註冊。

至於若教師涉性罪行被刑事調查，局方回應傳真社查詢時稱，無指引要求校方通報家長。