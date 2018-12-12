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7局長支持淨值新低 張建宗評分破底

【明報專訊】行政長官林鄭月娥將於本周六至下周二（15至18日）到北京述職，向國家領導人匯報香港最新情况，澳門行政長官崔世安亦於同期赴京述職。港大民意研究計劃本月初的民調顯示，林鄭月娥民望維持50.2分，與兩周前沒變化，而3司13局中，政務司長張建宗及7名局長的評分或支持率淨值則跌至上任以來新低。

林鄭評分不變 支持淨值跌3點

是次調查共訪問1005名市民，結果顯示，林鄭月娥的民望與兩周前相同，維持50.2分，支持率為39%，反對率則為47%，支持率淨值為負7百分點（經四捨五入），下跌3點。司長方面，張建宗評分下跌3分，最新為44.8分，為上任以來最低，但仍是3名司長中最高。財政司長陳茂波及律政司長鄭若驊評分均微升0.4分，最新分別為37.6分及37.1分。

局長方面，支持率淨值最高的是有34百分點的食物及衛生局長陳肇始。

而對比一個月前，9名局長的支持率淨值均錄得跌幅，其中商務及經濟發展局長邱騰華、公務員事務局長羅智光、勞工及福利局長羅致光、財經事務及庫務局長劉怡翔、發展局長黃偉綸、教育局長楊潤雄、運輸及房屋局長陳帆，支持率淨值皆跌至上任以來新低，其中5人跌幅為3百分點或以上（見表）。

林鄭周六赴京述職4天

創新及科技局長楊偉雄、教育局長楊潤雄、運房局長陳帆以及民政事務局長劉江華支持率淨值為負數，即反對他們出任局長的受訪者多於支持者。

政府新聞處昨發新聞稿指出，林鄭月娥將於周六至下周二到北京述職，將與國家領導人會面和匯報香港經濟、社會和政治的最新情况。澳門行政長官崔世安亦將同一期間赴京述職。

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