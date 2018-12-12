差餉寬減擬限一業主一伙 未阻持多公司擁多物業重複受惠

租客無寬免 公屋戶除外

不過，局方承認新方案有其限制，包括由於差餉物業估價署無法追查持有物業公司的最終實益擁有人，新方案仍無法防止業主藉多間公司名義持有多個物業，從而享有多重差餉寬減。此外，大部分根據租約須繳付差餉的租戶，例如租用物業的中小企，在新方案下將不獲差餉寬減，但公屋租戶可獲特殊安排，繼續獲寬減。

鍾國斌﹕交就交足 退就設限不公

民主黨涂謹申認為，一名業主只獲一個物業差餉寬減大致公道，但認為機制要同時令租客受惠，舉例若租客向「大業主」租用服務式單位，租約訂明由租客付差餉，惟租客在新方案下不獲退差餉，並不公道。自由黨鍾國斌批評新方案「孤寒」，認為業主無論擁有多少個物業，每季也會交足差餉，但退差餉卻只退一個物業，做法不公。

發展商未售物業不獲寬減

財庫局表示，估價署在新方案下需設全新電腦系統記錄物業業權資料，推行新機制需時約18至20個月，意味方案或最快在2021/22年度才實施。局方估計，籌備新機制的首兩年開支達2億至3億元，恆常開支則有待評估。

局方指出，由於物業發展項目的未售出單位通常由一家公司持有，因此新方案下幾乎所有發展商持有的未出售物業，將不獲差餉寬減。

局方以2018/19年度每個物業每季寬減上限2500元為例，指現行機制下寬減總額約178億元，若以新方案計算，假設20%業主因擁有多個物業而不獲多重寬減，總寬減額將減少約30億元。局方相信，新方案或可解決公眾認為持有多個物業的發展商和業主，在現行機制下會獲得相當數額差餉寬減的觀感問題。