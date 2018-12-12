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粵「騰籠換鳥」 升級高端產業 佘繼標：港商遭兔死狗烹

【明報專訊】改革開放之初，港商在內地投資佔總外商投資額八成以上，廣東每有港商到來，地方政府必派員接送，開路接風，唯恐招待不周。至2008年金融海嘯，港商訂單大減，廣東省宣布「騰籠換鳥」，「換走的是港商，來的，九成是內地企業」，1979年開始北上謀生的佘繼標形容︰「港人完成歷史性任務，兔死狗烹。」

請低薪工人 「打到日台韓死死吓」

1979年，佘繼標仍是打工仔，奉命替香港「摩打」生產商到順德設廠，就是所謂的「三來一補」（見另稿）。「當時上去搏命，好驚的，民工有時會打劫，又成日遇到『擔挑黨』，又多交通意外，在羅湖搭火車，和豬一齊坐。」已有中國設廠經驗的佘繼標後來與老闆不和，1983年自行創業，做老闆後，出入待遇也有改善，「當時的官、書記在碼頭等你，出入有警車開路」。

1980年代初，廣東省工人一個月工資僅數十至100元人民幣。「很多香港工業人都進去，用廉價勞工，節省了成本，打到日本、台灣、韓國企業死死吓。」佘繼標形容內地員工「好聽話，沒文化，農忙時，他們真要返屋企割禾的」，也是憑着廉價勞工，其創辦的「香港新生電機科技集團」最高產量一度榮登全球首位，更在美國上市。

法規改善 執法先向港商下手

港商好景不常，90年代以後，深圳工人平均月薪由1989年約300元人民幣升至1999年約1700元，10年間翻幾倍（見表），至2000年後，中國經濟開始轉型，加上各省市自行發展，廣東現民工荒，「外省勞工不來，江西、湖南有工作，不需要來，教育水平亦高了，沒人願意做基層勞工」；省、市政府又愈加重視環保、勞動法法規，「修街燈也要港商出錢，但你是外商身分，他執法，向你先下手，國內企業則『容後處理』」。

港商不思進取 因港人自負

佘繼標說，最能反映現象的是市領導招待的「荔枝宴」，「由剛開始九成港商（獲邀），慢慢變九成內地企業」，再直白一點，就由時任廣東省長黃華華提出「騰籠換鳥」，要換來高新科技企業，佘繼標說︰「換走的是港商，來的，九成是內地企業。」

被問到港商為何當年不思進取，佘繼標以「港人自負」解說︰「我們知道大陸人進步，但心想︰我們自己都會進步的，他們進一步，我們進五步，所謂『殘餘的優越感』，到今天，最好放下了。」

相關字詞﹕改革開放40年 三來一補 改革開放40周年 改革開放40年

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