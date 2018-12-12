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學院創始成員 鄔楓獲薦任中大法學院長

【明報專訊】中文大學法律學院院長Christopher Gane任期將於明年9月底屆滿，中大早前成立遴選委員會，全球招聘新任院長。中大校長兼遴選委員會主席段崇智昨以電郵通知法律學院學生，指審視70個申請和提名後，將推薦中大現任偉倫法律學講座教授、中大研究院院長鄔楓（Lutz-Christian WOLFF，圖）為下任法律學院院長的候選人。

鄔楓為中大法律學系和學院的創始成員，早年畢業於德國巴伐利亞帕紹大學，並曾於多個司法體系內學習、工作和研究，其中包括內地、台灣和美國，其主要研究範疇為國際和中國商業法、比較法和國際私法，他亦於英格蘭、威爾斯及德國有執業資格。

鄔楓在中大任教時多次獲教學獎，他獲頒中大博文教學獎時曾提到，自己與中國的緣分始於大學參加留學生計劃，「我就意識到中國這個崛起中的大國潛力無窮，並察覺中文在全球快速蔓延的影響力」，隨後鄔楓認真學習中文，至來港工作時已可用普通話教授部分課程。

另一方面，理工大學校長唐偉章亦將於明年1月1日起退休，理大昨向師生宣布，委任常務及學務副校長陳正豪教授明年起為暫任校長，直至新校長上任為止，陳亦將同時肩負常務及學務副校長的職責，當中部分現有職務將由行政副校長及其他副校長分擔。

相關字詞﹕遴選委員會 唐偉章 法律學院 理大 中大

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