米芝蓮食物作招徠 水晶巴士裁無牌食肆

被告水晶巴士控股有限公司，被票控無牌食肆罪。觀塘裁判法院暫委裁判官莫子聰稱，被告承認水晶巴士沒有食肆牌照，但爭議在巴士上沒有經營食物業。根據「放蛇」人員供稱，巴士職員從另一架輕型貨車取得兩個塑膠盒和鋼盤，然後將其放進巴士車廂矮櫃貯存；其後職員從矮櫃取出食物分派予乘客，有蝦餃、燒賣等。莫官認為上述行為包括運送和貯存食物，確實有處理食物的情况，受《食物業規例》規管，故裁定被告罪名成立，罰款1000元。

稱開業前問食署 覆沒固定位不規管

公司主席洪家恒昨出庭應訊，他回覆查詢時稱，對政府口說支持創新，但實際法例卻是僵化要求，感到非常失望和遺憾，又指開業前曾向食環署查詢，當時署方指「沒有固定位置」而不作規管。

洪說曾就送餐形式尋求法律意見，得悉若以幫客人叫外賣形式，讓客人在車上進食是不需領牌，惟本案因巴士職員協助分餐，被定義為食物業而須領牌，這顯然是技術問題。他說公司日後會更改作業流程以符合法例要求，並向旅遊業界議員求助，促請食環署訂出清晰指引。

立法議員黃碧雲回覆本報查詢稱，現時沒條例規管無固定地址的食肆，亦欠缺相關發牌機制，另一相似例子為避風塘「艇仔」餐廳，同樣會被票控無牌食肆。黃續說，在巴士用膳確有安全隱憂，巴士的貯存設施欠完善，難確保食物不會變質。

【案件編號：KTS5185/18】