自置或剛續租 5初登榜小店避死亡之吻

米芝蓮22間「街頭小吃」食肆中，有5間初上榜，包括尖沙嘴「榴槤樂園」、深水埗「公和荳品廠」、新蒲崗「豆漿大王」、元朗「蘇記燉蛋」、中環「蜜斗」。蘇記燉蛋老闆蘇炎文已屆70歲，大半生任職懲教署製衣師傅，「我負責車衣，連葉繼歡都叫過我聲『師父』」。他退休後心血來潮，想發揚母親燉奶秘方，於前年無牌經營小店賣流心燉蛋，更遭檢控。

退休開店家人反對 蘇記燉蛋「遲來喜悅」

得到街坊大力支持，他不理妻兒反對，去年5月自掏20萬元老本開店，靠自己一手一腳打響名堂，高峰時日賣300碗「富良野3.7牛乳燉流心鮮蛋白」，每碗33元，食客要買一碗，動輒要排隊45分鐘。今次獲米芝蓮認可，他形容屬「遲來的喜悅」，加上去年租舖簽下4年合約，因此不怕短期內被加租，現時店舖人流旺時，妻子亦會幫忙。

鍾女士與丈夫同樣是丈妻檔，5年前在新蒲崗開「豆漿大王」，招牌食品是即叫即整的粢飯，以及他們獨創的「薑汁奶花」，分別售15元和11元。「一向有留意米芝蓮，但完全無想過自己會上榜。」鍾女士說也聽聞過「死亡之吻」，慶幸今年6月剛與業主簽了兩年租約，「否則都幾擔心」。

去年跌出榜外的深水埗「公和荳品廠」，今年重新上榜，老闆娘蘇意霞指店舖曾被食環署檢控，遂斥資裝修及申領牌照，今年重上軌道，她指今次重新上榜算是一種肯定，考慮多聘兼職伙計，「上次上榜，試過有50人排隊，下午3時已賣清朝早預備好的貨」。該店舖位屬自置，她沒有加租壓力，但一班伙計需加人工，打算農曆年後加價，現時每碗10元的豆腐花和11元四件的煎豆腐，將各加1元，但她堅持父母教誨賣大眾化小食，「客人坐下食10蚊食物，不是一坐下就要花百餘元」。

開舖僅兩個多月的「榴槤樂園」舖位亦屬自置。今年4月開店的「蜜斗」標榜無味精，承傳車仔麵，負責人Connie稱開業首半年不斷改菜譜，獲米芝蓮肯定感高興，加上已與業主簽租約3年，暫無加租壓力，「若3年後加租，我們唯有搬，業主都要做生意」。