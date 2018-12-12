生意糾紛一蹶不振 靠「師奶精神」再站起 失店另起爐灶 台灣媽媽重登米芝蓮

「車胎人推介」唯一新上榜

兩名老闆娘林瑋育（Tracy）與文麗君（Grace）經營台灣餐廳8年多，早年於西環水街開設外賣店，及後在同區開設「請坐」，去年首度獲車胎人美食推介，即代表食物具質素且經濟實惠，花400元或以下已可吃三道菜，結果食客紛至沓來，但滿滿的人氣同時令她們與合伙人鬧糾紛，餐廳停業，一度令兩人一蹶不振。

熟客援手紛至 中環開業3個月

二人休息一會，在熟客支持下，在中環開了新店「吃什麼」。如今來到兩名台灣媽媽重新出發的「吃什麼」，牆身一幅大壁畫，畫滿不同的人。Tracy解釋，畫中全都是一路上幫助過她們的人。打從水街外賣店開始，兩人已經能記住每名客人，看着客人成長，甚至私底下成為朋友。「我們會聊學業，甚至愛情！直到在中環再開業後，甚至會有客人走過來說：『你記得我嗎？我是誰誰誰啊！』」

Tracy自前日開始心情緊張，昨午收到不少傳媒道賀後，才知道真的登上推介，感到十分訝異。「我們的店開了沒多久，真的很開心很意外。」訪問期間，Tracy一度激動得哽咽起來，說不少人都知道她們去年的遭遇，對她們十分支持，這次是重新得到肯定，十分感激。Grace則說聽到消息後起了雞皮疙瘩，覺得她倆代表了「師奶精神」，「我們就是兩個中年婦女，遇到問題後重新站起來」。她說很感激有一批8年以來一直支持她們的顧客，「說不感動是騙人的，有這一批客人是我們最大的成就感」。

投資七位數 仍未回本

二人勇往直前，投資七位數字，單是舖位月租便十多萬元，暫未回本。現時餐廳每日人流不絕，Tracy說夏天見過3名客人排隊排到暈倒，故無奈需限用餐時間45分鐘，猶幸客人都表示理解，盼一年內可回本。她們又說，未來會微調餐單，例如最近新增了台灣直送的白玉苦瓜，務求帶給客人新鮮感的同時，把台灣傳統味道保留下來。

北角利苑遭「搣星」 尖沙嘴「香宮」降一星

《米芝蓮指南香港澳門2019》昨日公布，當中有6間新上榜的一星餐廳，3間新上榜的兩星餐廳及1間新上榜的三星餐廳（見表）。去年為一星的北角利苑酒家遭「搣星」，而原為二星的尖沙嘴「香宮」則降至一星。